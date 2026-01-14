AI爆發 機構：蘋果對台積電影響力正在削弱
[NOWnews今日新聞] 根據SemiAnalysis近期釋出的一份報告指出，儘管蘋果與台積電的合作關係奠定了當今先進製程晶圓代工的商業模式，但隨著AI高速發展，運算需求快速崛起，為先進製程買單的客戶正在改變，蘋果已不再是唯一對台積電有最大影響力的大客戶，市場上另一個大客戶輝達出現，也成為台積電的一大客戶。
SemiAnalysis的報告追溯蘋果如何透過早期大規模採用台積電的新製程，從2014年的A8晶片開始，成為全球半導體產業最重要的客戶。報告認為，蘋果願意承擔早期成本、資助良率提升，並使其年度產品週期與台積電的路線圖保持一致，這使得台積電能夠超越競爭對手，鞏固其在行業前沿的統治地位。
報告數據顯示，數據顯示，蘋果每年在台積電的支出，已從2014年約20億美元，成長至去年約240億美元，同時蘋果佔台積電營收的比重，也從個位數一路攀升，在高峰期一度達到約25%。在過去十多年中，蘋果往往承擔了每一個新製程節點初期超過一半的產能，有些世代甚至幾乎由蘋果包下，實質上為台積電的先進製造能力提供了主要資金來源，當時並沒有其他客戶能以相同規模支撐這樣的投資。
不過，雖智慧型手機過去曾佔台積電近一半的營收比重，但隨著高效能運算（HPC）與AI相關需求擴張，該比重已明顯下滑，高效能運算如今已成為台積電最大的營收來源，這意味著，儘管蘋果仍是台積電營收最大的單一客戶，但已不再是唯一有能力為新產能與新製程買單的客戶。
報告稱，市場上出現了第二類同樣具備大規模消化先進製程產能能力的客戶，例如輝達，使得台積電營收結構也出現了相當大的變化。
而這樣的客戶改變，也開始反映在即將到來的製程節點上。SemiAnalysis預期，蘋果在台積電2奈米與A16製程節點初期的產能佔比，將低於過往世代，其中 A16節點主要是為高效能運算工作負載所設計，而非以行動裝置為核心。
SemiAnalysis認為，蘋果目前在先進晶片上仍然依賴台積電，但該公司也正在為風險較低的元件與特定產品類別尋找替代方案，以分散供應鏈風險。比如，英特爾即將推出的18A-P製程是蘋果部分晶片的潛在選擇，且不會對旗艦產品造成影響。
台積電變美積電？國科會主委曝關稅談判順利、誤會的人可能不聰明
台積電加碼投資換關稅15% 商研院：應視投資為機會
台積電法說會將登場！外資大舉上調目標價 這家喊到2400元
