AI爆發 Q3經濟成長率衝7.64％

圖為台北港裝卸貨櫃的情形。（本報資料照片）

AI需求大爆發，主計總處10月31日公布第3季經濟成長率概估為7.64％，較8月預測2.91％大幅上修4.73個百分點，為近17季以來次高增幅；主計總處官員表示，AI新興科技應用需求熱絡、消費性電子新品拉貨效應，加上關稅衝擊減緩，商品出口表現遠優於預期；若依陸續出爐各季經濟成長率上修概估數字估算，全年經濟成長率是「坐五望六」。

主計總處綜合統計處專門委員江心怡指出，我國第3季經濟成長概估為7.64％，為亞洲四小龍表現最好，上修主因是商品出口表現遠優於預期，第3季按美元計價的商品出口比8月預測時多了91.6億美元，高達1694億美元，年增達36.5％。

除商品出口優於預期，江心怡表示，三角貿易表現亦佳，併計經調整的商品及服務，並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長30.64％，較先前預測數上修6.44個百分點；其他如消費、資本形成等，則與先前預測差異不大。

根據主計總處陸續出爐的各季經濟預測，前3季分別為5.45％、8.01％、7.64％，若加上先前第4季經濟成長率預估1.72％，不僅實踐主計長陳淑姿日前立法院預告今年經濟成長率可以達5％目標，若下次上修第4季經濟數據，今年經濟成長率很有機會「坐五望六」。

台經院公布9月製造業景氣燈號，終止連4藍，轉呈黃藍燈，主要是受惠於AI需求強勁，出口、接單動能延續，雖然傳產市況不穩，但也進入歐美年底採購旺季，出口衰退有所收斂；製造業景氣信號值由8月的9.57分，增加1.49分，9月來到11.06分，燈號由代表景氣衰退的藍燈，轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

製造業各類別產業中，紡織、成衣、化學製品、基本金屬以及運輸大類等都呈代表衰退的藍燈，與AI相關的電腦、電子產品及光學製品以及電子零組件等，則轉為代表揚升的黃紅燈，各產業表現兩樣情；台經院認為，台美關稅談判尚未有具體進展，關稅對全球影響逐漸擴大，未來仍須持續觀察外部風險變化。