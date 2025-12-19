AI爬蟲再盜《壹蘋》！PTT「創世神」杜奕瑾遭法辦 旗下「迷音」爽抄逾250篇「獨家新聞」

【生活中心／台北報導】專業新聞網站《壹蘋新聞網》的內容遭「迷音Miin」網站大量盜用！PTT創辦人杜奕瑾創辦的台智擎股份有限公司，推出號稱以AI技術整合24家電子媒體新聞內容的「迷音Miin」網站及APP，未經授權違法盜取《壹蘋》超過250則新聞報導內容，擅自重製、刊載用以提供其會員閱讀與討論，嚴重侵害《壹蘋》的內容價值與收益，涉嫌違反著作權法至少可處3年徒刑及併科罰金。《壹蘋新聞網》所屬龍丞創意股份有限公司已保全相關證據，向刑事局正式提告，堅決捍衛著作權。杜奕瑾與台智擎現任廖姓負責人日前已到案說明，訊後被依違反《著作權法》函送法辦。

今年九月，《壹蘋》法務人員發現「迷音 Miin」網站及APP盜用大量《壹蘋》新聞內容，內容涵蓋娛樂、生活、政治、社會等類別，包括「壹蘋10點強打」及狗仔獨家直擊，還有各類獨家爆料和專訪，以及各種爆料、娛樂、社會新聞，就連最新的「蘋果愛美獎票選」都未經授權盜用；《壹蘋》調查發現，「迷音 Miin」網站未經授權重製刊登超過250則新聞內容（含文字與圖片），數量還在持續增加。

其中由《壹蘋新聞網》特勤中心事先經過地毯式搜索，才得以完成大S葬禮的獨家直擊，經7個月來陸續前往生命園區，拍攝到具俊曄「現代守墓人」的至情至愛。還有其他過去由特勤中心完成的獨家直擊畫面，就連權威且具公信力的韓國公共電視台（KBS）都循正常管道來洽詢使用大S、李玟、高以翔長眠金寶山之影片授權。但「迷音 Miin」說偷就偷、說用就用，連《壹蘋》新聞內的註明的「《壹蘋新聞網》著作權聲明、#著作財產權、#獨家」都可以置若罔聞。

此外，《壹蘋》籌畫、執行長達半年的首屆「蘋果愛美獎票選」，「迷音 Miin」照樣爽抄、盜用、未問授權，就把別人辛苦耕耘的成果，當作它們網站與APP的營利日常。再者，《壹蘋》擅長的「壹蘋10點強打」、獨家踢爆，如「壹蘋10點強打｜美女抽脂竟洗腎！腿冒血泡、腳趾壞死 恆美學醫美診所甩鍋『麻醉團隊是外包』」，不肖網站也是「整碗捧去」惦惦用，根本不把「著作權聲明」當作一回事，囂張行徑可見一斑。

《壹蘋》持續追查發現，「迷音 Miin」網站及APP是台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs_台智擎股份有限公司）推出專屬台灣人的社群平台，對外強調獨家AI技術「整合訊息」，沒想到竟是利用AI爬蟲程式，未經授權擅自抓取並重製、刊載《壹蘋新聞網》與其他媒體內容；而該公司創辦人正是被鄉民稱為「創世神」的PTT創辦人杜奕瑾，不但是資工領域高學歷的高知識份子，也是網路世界意見領袖，更是政界關係良好的白領階級，致力AI發展竟然公然違反著作權法。

「迷音Miin」網站違法盜用《壹蘋》新聞內容，連最新「蘋果愛美獎」醫美票選活動內容都盜用。圖取自「迷音Miin」網站

《壹蘋》日前持相關證據前往刑事局對「迷音 Miin」網站的母公司「台智擎」提出違反《著作權法》告訴，其創辦人-被鄉民稱為「創世神」的PTT創辦人杜奕瑾與台智擎現任負責人廖群先後於近日到案說明。據悉，2人承認「迷音Miin」確實會抓取各家媒體的新聞至「迷音 Miin」網站，但「否認」有營利行為。有趣的是，除了《壹蘋》捍衛自身著作權提告外，也有其他家媒體對杜奕瑾等人提告，顯見其侵權行為已非首樁。熟悉《著作權法》的人士也稱，杜等人以「未營利」來規避侵權事實，但讀者透過「迷音 Miin」點進去的流量都在該網站內，等網站流量衝高，勢必會有廣告、業務合作等營利行。

杜奕瑾是高知識份子，也是網路世界意見領袖，更是政界關係良好的白領階級，致力AI發展竟然縱容公司推出AI爬蟲程式公然違反著作權法。圖片取自杜奕瑾臉書

其實《壹蘋》今年已多次發現不少網站涉嫌侵權行為，大規模盜用《壹蘋》新聞內容和影像、圖片，均已提出法律行動。為杜絕《壹蘋》遭AI爬蟲違法侵權行為，《壹蘋》蒐集相關侵權證據，以違反著作權法第91條第一項之規定，嚴重侵害本公司之權益，對台智擎股份有限公司之代表人及所屬相關人員提出著作權告訴。

PTT創辦人杜奕瑾的台灣人工智慧實驗室（台智擎股份有限公司）推出「迷音 Miin」網站，竟未經授權，擅自重製、刊載《壹蘋新聞網》內容。圖取自「迷音Miin」網站

根據著作權法規定，重製罪可處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣75萬元以下罰金。如果重製一則新聞是一項犯罪行為，「迷音 Miin」網站及APP違法重製超過250則新聞，將可追究併罰的罪責；而且「迷音 Miin」網站及APP基於蒐集《壹蘋》新聞內容才能推銷其網站與APP營運，已屬意圖銷售而擅自重製，絕非單純個人合理使用範疇，相關罪責依法可判5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

《壹蘋新聞網》強調，新聞內容皆為編採團隊辛勤產製，未經授權不得重製或轉載。對於任何未經同意擅自使用之行為，將依法追訴並持續蒐證提告。同時也呼籲讀者，若想閱讀最即時、最完整的新聞，應直接前往官方網站（https://news.nextapple.com）瀏覽，以免受低劣品質的仿冒內容誤導。

壹蘋已向刑事局報案，對「迷音 Miin」網站提告違反著作權法。

言珣法律事務所林柏仰律師表示，行為人利用「爬蟲程式」為工具取得他人網路文章、新聞報導等著作物，並以複製方式將該等著作物內容置於網路上供大眾觀覽，可能涉及著作權法「重製」、「公開傳輸」等行為；另如有改寫其內容，亦可能涉及「改作」行為。依照相關解釋函文及司法裁判意旨，行為人如果不符合相關合理使用規定或沒有取得著作權人授權，則可能違反著作權法等法律規定，而需負擔相關民、刑事責任。

林柏仰律師說明官法律見解。林柏仰提供

