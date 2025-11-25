AI版曼哈頓計劃！川普啟動「創世紀任務」 加速人工智慧科研
美國總統川普在當地時間24日下午簽署行政命令，啟動名為「創世紀任務」（Genesis Mission）的新聯邦計畫，旨在加速美國人工智慧（AI）研究、開發與科學應用。
根據《NBC News》，該命令將此任務的急迫性與雄心比擬二戰時期的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project），並由總統科技顧問暨白宮科學和技術政策辦公室（OSTP）主任克拉齊奧斯（Michael Kratsios）主導計畫。
據了解，「創世紀任務」將透過一系列政策擴大運算資源、增加對龐大聯邦資料集的取得管道，並朝向具影響力的真實世界應用發展，尤其是在科學領域。該命令稱，「創世紀任務」將大幅加速科學發現、強化國家安全、確保能源主導地位、提升勞動力生產力，並增加納稅人對研發投資的回報。
該命令還責成能源部長萊特（Chris Wright）建立新的「美國科學與安全平台」，集中推動計畫所需的基礎設施。該平台將專注於為研究人員提供訓練AI模型所需的運算能力和資料集。
這項命令也為AI開發的公私合作夥伴關係開大門。能源部長須在90天內確認可支援該計畫的系統和數據。報導稱，聯邦政府擁有關於美國民眾及其活動的大量資料，如同一座令人羨慕但雜亂無章的數據金礦，迄今尚未被開發利用。
托尼·布萊爾研究所（Tony Blair Institute）高級政策顧問麥克布萊德（Keegan McBride）表示，這項宣布意義重大。他說，「AI有潛力轉變整個科學、研究和發現的流程，這代表美國向世界發出強烈信號，表明AI能帶來怎樣的可能性」。
報導稱，該命令建立在現有的「國家人工智慧研究資源」（NAIRR）之上。NAIRR是根據《國家人工智慧倡議法案》於2020年創建，目的在提供共享且強大的國家研究基礎設施，以加速AI和AI驅動的發現與創新。
24日發布的命令是在聯邦政府宣布與一些領先AI企業建立新合作夥伴關係，以打造下一代AI專用超級電腦數週後發布的。能源部10月底宣布與超微半導體（AMD）攜手，在橡樹嶺國家實驗室（ORNL）推出2台新超級電腦。本月初進一步宣布將用輝達（NVIDIA）高性能晶片擴建設施，以處理複雜的量子運算和AI研究。
