AI版權力結盟！Apple宣布導入Gemini「升級Siri」 華爾街：iPhone 銷售可望回溫

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

Apple與Google今（13）日共同宣布，雙方已達成多年合作協議，Apple 下一代「Apple Foundation Models」將導入 Google 的 Gemini AI 模型與雲端技術，用於強化未來的「Apple Intelligence」功能，消息一出引發科技圈高度關注。

Apple與Google今日共同宣布將合作。（示意圖/unsplash）

雙方在聲明中表示，Apple 經審慎評估後，認為 Google 的 AI 技術最適合作為 Apple Foundation Models 的基礎模型，並對此合作將為使用者帶來的全新體驗感到期待。Apple 也強調，Apple Intelligence 仍會在裝置端與私人雲端運算環境中運行，既有的隱私與資安標準不會因此改變。

根據《BBC》報導，市場普遍認為這是一項雙贏合作。華爾街分析指出，Apple 長期在自研大型 AI 模型上進展有限，此次攜手 Google，有助於加速AI能力布局，特別是在Siri升級與生成式 AI 應用方面，未來可望帶動 iPhone 銷售回溫。

對Google而言，這項合作被視為矽谷 AI 競賽中的重要勝利。值得注意的是，Apple 先前也曾與 OpenAI合作，透過 ChatGPT 強化部分 AI 功能；外界關注，這次導入Gemini後，是否會影響ChatGPT 在 Apple 生態系中的角色，相關細節目前仍有待官方進一步說明。

