AI版「曼哈頓計劃」！ 美國確保AI領先 下週將推國家級戰略

川普政府計畫在下個星期，宣布「創世紀計劃」，要以「國家級戰略」，搭配「國際合作」和「統一監管」，來確保美國在AI的領先地位。前白宮國安會官員還提出預警，因為美國的人工智慧建設，都是來自臺灣，如果失去臺灣的AI晶片，美國也可能輸掉21世紀。

美國白宮將在下週，宣布「創世紀計劃」，來提升AI發展能力。(圖／Shutterstock達志影像)

美國總統川普於2025年11月18日表示美國在人工智慧領域大幅領先中國。然而，前白宮國安會中國資深副主任杜如松在2025年11月20日提出警告，指出美國整個人工智慧的建設都是在台灣完成的，所有晶片都來自台灣。他特別強調，若中國在戰爭中摧毀那些晶圓廠，或和平佔領台灣及其晶圓廠，美國的AI未來將掌握在北京手中。杜如松認為AI是最具變革性的技術，美國在運算力和AI晶片方面的領先優勢若失去，可能就會輸掉21世紀的科技競爭。

廣告 廣告

雖然美國對中國實施先進半導體出口管制，但專家仍對現有政策提出疑慮。前白宮國安會科技與國安資深主任麥奎爾警告，半導體製造設備的出口管制存在漏洞，讓中國在先進半導體製造上仍能快速進展。他表示中國正利用這些設備增加可生產的先進晶片數量，並大量擴建成熟製程晶圓廠，試圖在全球成熟製程市場取得主導地位，就像他們目前主導稀土產業一樣。麥奎爾強調必須封堵這些漏洞。

美國國會正在感恩節休會前積極推進2026國防授權法案的兩院協商。白宮希望能在法案中納入禁止各州制定人工智慧法規的暫停令，並排除限制對中國出口AI晶片的「獲得AI法案」。雖然「獲得AI法案」似乎因輝達的遊說而胎死腹中，但議員們已開始討論另外提出「2025安全法案」，該法案要求商務部不得批准銷售給中國任何比目前允許規格更高階的晶片，顯示美國在管控AI技術外流方面的決心。

更多 TVBS 報導

場外高喊「反中」下將會習近平 李在明擬化解中韓情仇

川普下令重啟核武測試 美國民主黨憂：恐放射性汙染

曝「台灣問題」明年談！邱毅揭川習會「贏家」：新形勢已形成

施壓普欽！ 莫迪承諾停買俄油 美印關係解凍

