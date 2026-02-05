AI牌卡系統《紫微妙算 · 妙算占卜》正式登場

國際紫微學會攜手澄智科技 開啟命理智能新時代

全球首創AI結合紫微斗數的命理互動系統，以科技重述千年星宿智慧。國際紫微學會攜手澄智科技，共同推出創新命理產品《紫微妙算 · 妙算占卜》，宣告命理界正式邁入AI新紀元。結合人工智慧演算法與紫微斗數占卜邏輯，打造全球首款「AI紫微牌卡占卜系統」，以嶄新形式讓千年命理智慧與現代科技深度融合。

在下週來臨之前，讓紫微妙算為您指引方向

《紫微妙算 · 妙算占卜》透過直覺化的牌卡互動設計，使用者僅需加入 LINE官方帳號，即可隨時線上抽牌占卜。系統將依據抽取牌卡結果，由AI即時提供牌面分析與行動建議，整體體驗溫馨流暢，讓占卜不再只是單純預測未來，更是一場深入自我、探索內在潛意識的智慧對話。

廣告 廣告

不敢跟別人開口的問題，放心交給紫微妙算

國際紫微學會表示，此次推出《紫微妙算 · 妙算占卜》，象徵傳統命理界正式跨入智能時代。導入AI技術並非取代命理師，而是協助更多人以現代語言理解紫微斗數的深層智慧。透過自然語言生成技術，只要一支手機，人人都能輕鬆體驗紫微占卜，正是這套系統的核心價值。

有疑惑還能繼續發問，紫微妙算陪您度過所有心煩時刻

澄智科技則指出，占卜本質是一種認識自我、理解人生步調的工具，理應親切易懂。因此團隊以抽卡為方式，降低傳統命理的學習門檻，引導使用者覺察自身能量與狀態，從紫微斗數的古老智慧中，獲得實用且溫暖的指引。

可以親自抽出指引命運的牌，享受遊戲互動感

無論是在人生十字路口感到迷惘、對神秘學充滿好奇，或希望在日常生活中獲得片刻心靈指引，皆適合這套獨一無二的「命運語言系統」。目前《紫微妙算 · 妙算占卜》已全面開放體驗，用戶只需加入LINE官方帳號，即可免費進行占卜，探索屬於自己的命運密碼。現在更推出新年優惠活動，體驗價格相當於原價五折，邀請大眾立即展開你的第一趟AI占卜旅程。

🔮 體驗入口：LINE ID @901etkwh，或點擊連結：https://lin.ee/NK1gCBH

🌐 官方網站：https://ifutureme.space/

📣 媒體聯絡：isznchengapp@gmail.com