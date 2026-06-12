AI牛市熄火？獲利預估曝黃金密碼 鉅亨買基金：「這招」定生死

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財經中心／師瑞德報導

台股因降息預期與殖利率波動出現劇烈修正，鉅亨買基金定調此為高槓桿資金退場的技術性調整，非基本面惡化。隨2026年台股獲利預估年增 57%，AI 供應鏈動能強勁。專家建議投資人利用市場回調，透過定期定額或逢低加碼機制累積基金單位數，把握 AI 產業長線成長紅利。（AI製圖）

近期台股因美國降息預期反覆與美債殖利率衝高，引發劇烈震盪，台指期夜盤甚至出現史詩級回檔，投資圈瀰漫「AI牛市是否終結」的疑慮。對此，「鉅亨買基金」出面信心喊話，強調當前波動主因是「高槓桿資金退場」的技術性修正，企業基本面並未轉弱，隨2026年台股企業 EPS 預估將年增高達57%，市場回調反而是投資人參與長線成長的難得機會。

企業獲利成長撐腰 AI題材非泡沫

「鉅亨買基金」總經理張榮仁分析，台股過去一年的驚人漲幅，並非僅靠資金熱錢推動，而是有紮實的獲利支撐。隨著全球 AI 基礎建設需求持續擴張，台灣在晶圓代工、先進封裝及 AI 伺服器供應鏈的關鍵地位，讓訂單能見度相當穩固。

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數據顯示，台股企業 EPS 預估將從2025年的1,251元，大幅跳升至 2026 年的1,964元，年增率高達57%，顯示指數創高的背後，有著極為強勁的獲利基本面支撐。

利率預期矛盾 強勁數據是經濟擴張證明

市場近期對「經濟數據強勁反而延後降息」感到焦慮，但張榮仁從另一個角度解讀：強勁的就業數據與企業獲利，恰恰證明美國經濟維持擴張，而非步入衰退。以那斯達克100指數為例，今年首季 EPS 年增率達45%，顯示 AI 與科技產業的成長動能依舊強勁，這將持續成為台灣科技供應鏈接單的堅實後盾。

避開追高殺低 透過台股基金掌握長線紅利

面對市場波動，張榮仁建議投資人應摒棄預測高低點的念頭，聚焦「企業獲利」與「產業趨勢」。相較於個股投資，台股基金透過專業經理人選股，能有效降低單一標的震盪風險。

針對想在震盪中獲利的投資人，建議採用「定期定額」或「分批布局」策略。鉅亨買基金也同步推廣「鉅亨超底王」機制，當市場出現顯著回檔時，系統會自動提高扣款金額，幫助投資人逢低累積更多單位數，有效降低平均持有成本。張榮仁總結，只要獲利成長與 AI 趨勢不變，每一次因市場情緒導致的拉回，對長線投資人來說，都是難得的黃金布局時點。

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