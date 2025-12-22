AI牛市還沒完？阮慕驊點名2026必買2飆股：EPS成長更勝大盤

​AI浪潮襲來，科技股在今年水漲船高，不過市場上對於「AI泡沫化」的質疑聲浪也隨之而起。對此，財經專家阮慕驊在節目《鈔錢部署》表示，過去大家所熟知美股的牛市都是5年左右，如今AI蓬勃發展中，AI的牛市應該不會止步於3年，因此2026年AI牛市還沒完。阮慕驊也點名2檔台股飆股「每股盈餘更勝大盤」。

市場不少人擔憂AI是否即將泡沫化，或是將達到天花板？阮慕驊認為，過往美股平均多頭的時間落在5年到5年半，而現在AI這麼大的命題，牛市應該不至於只走3年，​極有可能比5年或5年半更長，因此2026年AI仍是必選投資標的。AI創新美國是源頭，台日韓是供應鏈，到了2028年大家的戒心就要大一點，畢竟多頭已經走了很長的一段時間。

對於外媒點名的3檔「必買天才股」包括輝達、Alphabet和台積電，阮慕驊表示，他百分百同意。除此之外，在台股當中他也推薦2檔必買飆股，一檔是健策，另一檔則是台燿。

阮慕驊說明，一般電子股明年盈餘成長上看2成，如果EPS成長到3成或是4成，就不只是打敗大盤，更是打敗電子股，出類拔萃的績效，會吸引法人的資金進駐。以健策為例，被視為是「微流體」散熱技術的台灣王者，也是唯一的一家。由於技術先進，一旦被輝達採用，訂單就是源源不絕，外資甚至估算，健策今年EPS大約在36.8元、明年上看61元，2027有機會到達151元，2028年208元，2029年上看229元，呈現非常巨幅的成長。

阮慕驊看好的另一檔標的台燿，根據美系外資高盛報告，看好台燿AI伺服器自研晶片ASIC及新一代交換器如AWS Trainium 3、META Minipack的強勁需求，大幅上調目標價至615元，同時將台燿2026年EPS上修至27.35元，並指出台燿目前本益比相較同業是明顯被低估。

阮慕驊表示，外資給予台耀是25倍本益比，這對CCL而言過去很少見，只有高度成長的公司才能夠有這麼高的本益比。台燿過去股價比較牛皮，經常呈現漲一段之後就會明顯地整理，但目前沿著均線持續向上，周五上漲14.5元來到427元，漲幅3.5%，單周跌幅3.6%，以427元作收。

