AI狂潮下它被瘋搶！成分股一攤開看 難怪資金一直湧進來

財經中心／余國棟報導

隨企業對於AI的重視程度日漸升高，未來將持續加碼更多資源投入，引導資金持續流入AI相關產業，基礎建設必定先行，其中半導體產業是最大受惠族群，記憶體亦已成為稀缺戰略資源。（示意圖／PIXABAY）

美國半導體產業協會(SIA)統計，2025年11月全球半導體銷售額753億美元，較前年同期增加29.8%，創下歷史新高，並樂觀看待今年全球半導體市場，全年銷售額有望逼近1兆美元大關。國泰投信建議，投資人若想追逐半導體成長趨勢，可把握國泰00830，卡位半導體商機。

隨企業對於AI的重視程度日漸升高，國泰費城半導體(00830)基金經理人李翰林表示，未來將持續加碼更多資源投入，引導資金持續流入AI相關產業，基礎建設必定先行，其中半導體產業是最大受惠族群，記憶體亦已成為稀缺戰略資源。00830鎖定美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，輝達、博通、台積電ADR、美光、超微、艾司摩爾、應用材料等都是成分股，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力。

廣告 廣告

李翰林提到，被譽為AI教父的輝達執行長黃仁勳，日前發表Vera Rubin平台的6款新晶片協同設計，奠定其在新一波工業革命的AI工廠霸主地位，並重申「實體AI」時代即將來臨，機器人與自駕車發展可期，他也強調，全球打造L4自駕技術與Robotaxi的軟硬體業者，都用到輝達的技術；超微則正面迎戰輝達，秀出AI伺服器機櫃、與廠商合作開發的人形機器人，主要用在汽車、工業設備和實體AI等邊緣應用，讓各種裝置能在本地端直接運行AI。

2026年AI及半導體趨勢主導市場走向，李翰林強調，00830為全台唯一一檔追蹤美國費城半導體指數的ETF，基金持股涵跨 GPU、ASIC、記憶體 3 大陣營，其中輝達、AMD、博通、美光四大龍頭權重超過3成以上，證交所資料指出，2025全年度00830定期定額人數狂增44%，在市場創高之際，更應採取定期定額策略，避免追高殺低，累積長期投資成果。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際／Fed沒動利率！偏鷹訊號曝光標普創高拉回 華爾街開始怕了？

台股盤前／Fed按兵不動費半狂飆逾2%！台指夜盤先漲90點 開盤續拚新高

盤後籌碼／台股暴衝485點！外資狂掃332億 卻也偷倒這5檔

定期定額真的有用！靠它每月投1萬 5年翻倍是真的

