AI狂潮下 房市的K型焦慮

住商機構企研室執行總監徐佳馨。（王莫昀攝）

時序入冬，回顧過去一年，AI產業無疑是台灣經濟的超級引擎，半導體供應鏈的強勁動能讓台灣出口與股市雙雙創下新高。然而，這波「AI紅利」並未如預期般雨露均霑，反而加劇了社會的貧富裂痕。反映在房地產市場上，雖然表面數據看似量縮冷清，但實際上，我們正見證一場前所未有的殘酷「K型」分化。

不可諱言，科技業的高獲利造就了一批手握充沛現金的「產業新貴」；與此同時，強勢的台股更創造了龐大的「財富效應」。對於這群處於K型上端的贏家而言，房產仍是資金停泊的最佳港灣，價格對他們來說，僅是配置的選項，而非負擔的極限。

然而，K型走勢的下端，卻是廣大的受薪階級與非科技產業從業人員。當薪資漲幅遠遠追不上資產膨脹的速度後，2026年的房市隱憂便呼之欲出-市場將出現極端的「價量背離」與「結構分化」。

過去一年在央行信用管制與高房價的雙重擠壓下，剛性需求的買盤動能已近乎枯竭，導致蛋白區與一般成屋交易量大幅萎縮；反觀精華區標的，卻因特定族群強大的購買力支撐而價格穩健。這種「富人掃貨、窮人望屋興嘆」的現象，將使房市整體的流動性面臨嚴重挑戰。

展望2026年，房市不再是單純的多空對決，而是階級購買力的正面對決。縱然央行在2025年最後一場理監事會上未有驚人之舉，但透過將權限下放至銀行第一線，我們可隱約解讀出政策意涵：這既是對信用管制下流動性困境的「疏導」，也是對市場風險的「柔性隔離」。

當AI讓台灣越來越有錢，該如何轉化財富讓全民雨露均霑，避免K型分化成為多數民眾的集體焦慮，進而動搖社會安定？這恐怕是執政者在滿意於經濟成長的漂亮數字時，必須深思的課題。