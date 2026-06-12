AI狂潮帶加薪！114年調薪廠商達34.8%創25年新高：逾4成員工受惠
[Newtalk新聞]
全球 AI 浪潮的強勁需求，台灣相關產業鏈營運表現亮眼，進而帶動國內薪資成長動能。根據行政院主計總處於 12 日公布的「 114 年工業及服務業經常性薪資調升情形統計結果」顯示， 114 年國內有高達 34.8% 的廠商為員工調升經常性薪資，比例較上一年增加了 0.9 個百分點，一舉創下自民國 90 年以來、長達 25 年的歷史新高。同時，獲得調薪的員工人數占比也達到 40.7% ，創下近 15 年來的最高紀錄，顯示這波加薪潮的涵蓋面相當廣泛。
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針對國內掀起這股強勁的加薪動能，主計總處國勢普查處副處長譚文玲深度剖析，背後主要受到三大關鍵因素驅動。首先是「政府政策引導」，基本工資的連續調漲，直接發揮了拉抬基層員工薪資水準的作用；其次為「新興科技商機」，全球 AI 需求迎來大爆發，相關產業鏈接單與營收雙雙報喜，企業獲利提升自然大幅增加為員工加薪的意願；第三則是「金融市場熱絡」， AI 題材不僅帶動科技業，更讓台股維持強勢多頭格局，股市交投熱絡連帶使金融與保險等周邊產業成為受惠族群，進而跟進調薪腳步。
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若進一步細看主計總處的調查數據，企業調薪的意願與「廠商規模」及「產業別」呈現高度正相關。在規模方面，越大型的企業調薪越不手軟；統計顯示，員工規模在 500 人以上的大型企業，高達 85.2% 有調薪計畫，且受惠員工比例高達 61.9% ；反觀員工數 9 人以下的微型企業，僅有 31.4% 的廠商願意加薪，涵蓋員工比例也僅有 27% 。在產業別部分，受惠外銷訂單暢旺的工業部門，有 37.6% 的廠商啟動調薪，整體表現明顯優於服務業部門的 33.8% 。
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探究企業主決定加薪的首要考量因素，調查結果顯示，「員工個人表現」以 49.2% 穩居第一把交椅，其次為「最低工資調整」占 39.8% ，而「營利狀況較佳」則以 35.9% 位居第三。
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展望未來的薪資趨勢，各界高度關注廠商調薪比率是否能持續締造新猷。對此，主計總處透露，截至今年 3 月底的統計，預計於 115 年調薪（不含年資晉級加薪）的廠商已達 31.4% ，雖然目前仍有近四成的企業抱持觀望態度尚未拍板，但官員樂觀評估，若依循當前熱絡的總體經濟情勢發展，廠商最終的調薪比率要超越去年的水準，可能性非常高。
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