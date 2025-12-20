AI狂熱轉向冷思考？央行：看好AI實質基本面 變現疑慮與出口集中為隱憂

央行發布最新報告，AI發展趨勢對台灣經濟成長帶來正面影響，卻也要慎防金融穩定的風險。資料照



全球AI浪潮在2025年推升台股攀上高峰，隨著時序進入年底，美股對AI前景的疑慮升溫，導致科技類股波動加劇。央行最新報告就「AI泡沫化」疑慮提出深度剖析，受惠全球對AI算力需求大增，台灣今年的經濟成長率上修至7.31%，相較於2000年Dot-com泡沫，當前AI產業具備較穩健的營收動能，且營收狀況可預測，股市狂熱度小於Dot-com泡沫，不過，在出口高度集中及美股科技巨頭資本支出變現疑慮下，將取決於AI商業模式能否成功轉化為實質。

廣告 廣告

近期市場對AI前景憂慮，連帶衝擊美股和台股。資料照

AI需求帶動出口表現 推升今年GDP上調至7.31%

央行最新報告指出，AI相關需求已成為我國經濟成長的最主要引擎，受惠美國雲端服務供應商（CSP）大幅增加資本支出，帶動台灣電子及資通訊產品出口表現，預估今年商品貿易出超將達1504億美元。其中，資訊電子工業對實質GDP成長的貢獻度預計超過6個百分點，直接推升今年經濟成長率至7.31% 的歷史新高。

報告也揭示出口產品高度集中的情況，從今年1至11月，電子及資通訊產品的出口比重增至73.7%，出口產品集中係數攀升至57.1%。央行表示，出口高度集中雖反映產業優勢，但也使台灣經濟受全球 AI 市場波動的影響程度同步加深。

在AI產業國際生態系中，台灣為AI硬體製造體系的重要樞紐。央行提供

美、台股市連動緊密 須關注CSP資本支出變現疑慮

央行觀察，目前全球AI發展正處於基礎建設期，美國四大雲端服務供應商在今年的資本支出預計高達3800億美元。然而，基礎建設投入龐大，但目前AI終端應用與商業化模式尚未成熟，投資回報（ROI）仍具不確定性。

由於台股漲幅高度集中於少數科技權值股，且與美股科技股走勢連動緊密，一旦市場對AI變現速度產生遲疑，市場情緒的反轉將對股市造成調整壓力，而台灣為AI硬體製造體系的重要樞紐，面臨美股科技龍頭因回報率疑慮回檔時，恐承受供應鏈波動與股價連動的雙重壓力。

統計美國四大雲端服務供應商（CSP）在2025年的資本支出預計高達3800億美元。央行提供

AI熱潮與Dot-com泡沫比較：獲利支撐與新型融資風險

針對近期的AI泡沫化疑慮，央行報告從獲利支撐與融資結構面向，比較AI熱潮與2000年Dot-com泡沫的差異。在獲利支撐方面，2000年Dot-com泡沫時期，許多初創公司在無實質營收的情況下，估值處於歷史極端值；相較之下，當前AI領先公司多具備穩健營收、經常性收入及可預測的業績成長。

報告也提醒，目前出現「閉環交易（Closed-loop transactions）」現象，科技公司相互注資、共同承擔研發與設施成本，此模式雖加速建設，但業者恐透過特殊目的公司（SPV）將債務隱藏在資產負債表之外。若產業高度依賴監管較鬆之私人信貸進行融資，不透明的融資鏈將加劇系統性金融風險。

市場憂心這股AI熱潮是否會泡沫化，時常與Dot-com泡沫進行比較。央行提供

除了金融與融資風險外，央行也從供給面列舉AI發展對實體經濟的限制與挑戰。首先，在能源供給上，因生成式AI與大型數據中心對電力需求呈現倍數增長，如何確保電力供給的穩定性與能源轉型，已成為支持AI產業續航的關鍵。

其次，在勞動市場上，須關注AI技術對於基層及例行性工作的替代效應，可能引發勞動力技能不匹配與結構性失業等問題，對社會所得分配造成衝擊。此外，央行憂心，當資金與資源過度向AI產業傾斜時，可能對其他傳統產業產生資源擠壓效應，進而影響我國經濟發展的平衡性。

從基建邁向變現驗證 AI投資續航力與結構性挑戰成關鍵

展望未來，央行預估2026年GDP將從高點回落，放緩至3.67%，受到今年基期顯著墊高，並反映全球終端需求在高速成長後將回歸常態水平，連帶讓我國出口增額趨於平緩。央行強調，儘管AI發展具備實質基本面支撐，但產業正由基礎建設期邁向生產力驗證期，市場應密切關注AI應用能否真正轉化為企業生產力的實質提升，將決定AI投資熱潮的續航力。

此外，央行示警，台灣在享受AI成長紅利的同時，須審慎因應出口產品過於集中資通訊產業的結構性問題，並強化對新型融資模式下金融不透明度的監管，以降低中長期可能面臨的外部衝擊風險。

更多太報報導

【央行Q4理事會3-3】匯率不為出口犧牲 楊金龍：外匯如「極端氣候」慎防單邊預期

【央行Q4理事會3-2】楊金龍：經濟超預期、政策「緊中帶鬆」 釋3千億資金穩流動性

【央行Q4理事會3-1】坦言「處理新青安代價高」 楊金龍：對房市基調仍緊