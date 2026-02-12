AI狂飆 劉揚偉尾牙現場霸氣宣示：今年比去年好
鴻海去年繳出營收年增18％、衝破8兆元大關的成績後，鴻海董事長劉揚偉今日在尾牙現場對媒體表示，「今年比去年好」。AI伺服器訂單成長、蘋果需求續旺兩大動能加持下，鴻海也已經上修第一季營收預估。
鴻海今日尾牙以運動會形式，一早就在大巨蛋登場，鴻海員工人數眾多，開始前周邊交通已經打結，劉揚偉出貨也在早上十時許出現在大巨蛋，他表示，鴻海今年營運將比去年好後，隨即進入尾牙運動會會場。
今年鴻海在AI伺服器端一樣是火力全開，鴻海已是OpenAI最大算力提供者甲骨文的伺服器供應商，而去年11月鴻海科技日時，鴻海、OpenAI宣布簽訂MoU，雙方將共同設計下一世代AI伺服器、電力等系統，並由鴻海在美國為其製造，而鴻海也透過美國四大CSP合作的系統組裝業者，就連四大CSP自研的AI ASIC伺服器，鴻海也有沾到邊，吃到Google TPU伺服器的CPU運算端代工訂。
至於鴻海另一大客戶蘋果方面，蘋果首款折疊式手機，鴻海可望成為第一大供應商，市場更看好，蘋果的折疊式手機不論定價高到多離譜，都有機會一上市就賣到缺貨，而蘋果也預計在第一季末推出以iPhone 16 Pro的A18 Pro處理器打造的超低價筆電，鴻海也是代工廠之一。
AI伺服器與蘋果鴻海都搞得定，想必是劉揚偉對於今年營運成長性樂觀以對的底氣。
就近期來看，1月初鴻海表示，預期本季季節性表現將接近過去五年區間上緣。以過去五年鴻海第一季營收季減幅度從22％至32％不等、好幾年都是季減25％來推算，鴻海第一季營收有機會挑戰只比第四季減少20％上下，相當於首季營收或許能挑戰2～2.1兆元。
不過顯然AI伺服器續強、蘋果iPhone 17系列依然銷量暢旺下，鴻海日前已經上修第一季營收預估，預期本季季節性表現將優於過去五年區間，換言之，鴻海第一季營收或將超過2.1兆元。
