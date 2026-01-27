AI猛拉貨 景氣燈號又紅了

再度翻「紅」！AI熱潮帶動出口暢旺，民國114年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號亮出象徵活絡的紅燈，這也是113年12月後，暌違1年再亮紅燈。不過國發會也提醒，美國經貿政策仍有不確定性、加上國際地緣政治與貿易衝突增加、主要國家貨幣政策走向等影響，都是今年變數。

對於美國報復韓國將關稅提高到25％，國發會主委葉俊顯表示，希望立法院支持政府通過關稅協議，「不然的話，我們就會跟人家（韓國）一樣」，表示這次台美關稅談判結果比預期更好一些，包括工總、商總、許多公協會都予以肯定，也希望立院能多多支持。

廣告 廣告

被問到關稅會否成為今年「黑天鵝」？葉俊顯表示，不確定性一定升高、產業做決策會非常辛苦，希望立法院站在產業角度思考，一起消除最大的不確定性，而政府「一直有在溝通，希望有通」，對於較不利的產業，也會推出一些振興措施，並把政策說清楚。

國發會表示，114年12月各項調查中，部分問卷是包含台美關稅稅率確定15％、且不疊加的公布之後，9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，減少1分；其餘6項燈號不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊指出，國際AI算力投資、資料中心興建所需的設備訂單等，加持台灣景氣自谷底回升，由於資通訊、半導體相關占台灣出口逾7成，9月起大幅拉升整體景氣，而台美達成貿易協議，有利於國內產業接單，進一步挹注出口動能，加上台股去年底相對活絡，都是翻「紅」的因素。

展望未來，國發會指出，受惠AI應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際AI算力投資及主權AI發展延續，均將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠亦加碼在台投資，加上政府推動AI新十大建設，均有助增添投資動能。