AI獨秀帶旺出口 台經院上修經濟成長率5.94％、有望挑戰6％

台經院院長張建一表示，AI一支獨秀帶動出口暢旺，台經院上修今年經濟成長率為5.94％，有望突破6％。(記者廖家寧攝)

〔記者廖家寧／台北報導〕台經院今公布2026年度景氣預測，上修今年經濟成長率為5.94％，台經院院長張建一表示，今年有望突破6％，除AI(人工智慧)一支獨秀帶動出口旺盛，加上近期普發現金1萬元上路，民間消費對GDP貢獻可再創造0.3至0.4個百分點。

台經院今天舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」，張建一受訪指出，今年AI一支獨秀，相關產業包括半導體、伺服器、重電設備等都表現不錯，但傳產則受到出口景氣與中國低價傾銷等影響，像是紡織、石化、鋼鐵都不太好，但明年傳產不會比今年差。

台經院指出，2025年台灣經濟表現亮眼，前三季成長率分別達5.45%、8.01%與7.64%，成長動能以貿易與投資為主，前三季輸出、資本形成及民間消費概估年增28.55%、6.90%與0.91%，主因是美國關稅與中國內捲效應抑制傳產出口與汽車銷售，但美國人工智慧(AI)投資熱潮帶動台灣設備投資與商品出口，使科技產業成為主要成長引擎。

展望未來，台經院表示，考量基期偏高，2026年經濟成長動能預料將較2025年放緩，台經院今年11月公布最新預測2026年GDP成長率為2.6%，較2025年上修的5.94%減少3.34個百分點。張建一表示，明年因今年基期高，可能會比較平淡，AI最近雜音比較多，明年AI投資有可能趨緩，但仍需觀察。

