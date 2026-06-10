AI獲利成長領先全球！法人看好台韓雙引擎 EPS上修幅度勝美股

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【記者呂承哲／台北報導】近期台股與韓股受美國科技股回檔影響波動加劇，韓股甚至頻繁觸發熔斷機制。法人認為，市場震盪主要反映短期情緒面因素，從基本面來看，台灣與韓國企業獲利動能仍持續向上，在AI與半導體產業帶動下，長期成長趨勢並未改變。

中信亞太高股息ETF（00964）經理人張苡琤表示，高盛最新報告上調台灣與韓國企業未來兩年獲利預期，其中韓國市場2026年EPS成長率預估大幅上修至320%，2027年仍有35%；台灣市場2026年及2027年EPS成長率則分別上調至48%及30%。

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相較之下，亞洲企業整體2026至2027年EPS成長率預估達60%及22%，表現優於美國市場，顯示亞洲正逐漸成為全球企業獲利成長重心，而台灣與韓國則是最重要的兩大引擎。

張苡琤指出，台灣在先進製程與晶片設計領域具備全球領先地位，韓國則掌握記憶體與電子產業鏈優勢，兩地在AI算力、高效能運算（HPC）及半導體供應鏈中皆扮演關鍵角色。隨著AI應用持續擴展，相關產業需求穩定增加，也讓企業未來獲利成長具備更高能見度。

張苡琤認為，面對市場短期震盪，投資人可透過ETF參與區域與產業長線成長機會，同時分散個股風險。以00964為例，聚焦亞太高股息標的，並將台灣與韓國市場配置比重提高至54.4%，可望直接受惠兩地企業獲利上修及AI、半導體產業升級趨勢。

除了成長題材外，00964日前公告每單位擬配發0.106元股息，以6月9日收盤價計算，年化配息率約8.8%。法人認為，在市場波動加劇環境下，兼具收益與成長潛力的高股息ETF，仍具備中長期配置價值。

張苡琤強調，雖然市場短期仍可能受到利率、地緣政治及國際股市波動影響，但AI與半導體仍是未來數年最具確定性的產業趨勢。在企業獲利持續成長帶動下，台韓市場長線投資價值依舊值得關注。

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