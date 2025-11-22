AI玩具沒分級！ AI泰迪熊「Kumma」竟聊成人話題 專家：先別買

AI泰迪熊Kumma被發現教孩子點火柴，甚至還會談論成人話題。（圖／翻攝自Folo Toy官網）

結合人工智慧和毛絨公仔的玩具，是今年耶誕禮物市場，最受矚目的商品。不過美國最新研究發現，這類AI玩具其實充滿危險。像是最近有一款搭載AI的泰迪熊「Kumma」，就被家長發現，竟然會教孩子點火柴、甚至是談論成人話題。現在玩具商已經宣布，要召回包括熊「Kumma」在內的AI玩具。

CNN北京分局局長蔣欣表示，研究人員發現這隻熊的好奇心過度，當測試中提到性話題時，熊會自行延伸並引導話題至露骨細節和不當指示。玩具危機調查研究員Auden Friedman強調，這些AI玩具初期似乎有防護措施來阻止與兒童進行不當對話，但隨著互動時間增長，這些限制會逐漸消失。奧勒岡州立大學公共利益研究小組測試了3種針對幼兒的AI玩具，發現它們產生的內容完全不符合目標年齡層需求。

CNN記者Spencer Schacht指出，傳統玩具有嚴格規定，包裝上必須標示各種警告，但人工智慧領域卻幾乎沒有任何監管。專家們警告，AI玩具雖然新穎有趣，但對話內容沒有分級制度，同時還可能存在資安風險。考慮到目前的情況，專家建議家長今年耶誕節最好暫時不要購買這類玩具放在耶誕樹下，以確保兒童安全。

