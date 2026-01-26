AI玩家養成計劃啟動 世新大學資管系營隊培養人機協作思維
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
在人工智慧逐漸成為學習與工作日常思維的一環，如何與AI有效互動，成為新世代必須面對的重要議題。世新大學資訊管理學系今（26）日舉辦「2026資管冬令營－AI玩家養成計劃」。以實作導向作為課程的設計核心，引導40多位高中生理解AI的運作邏輯，並將基本的「Prompt」轉化為高效率的「AI Agent」，讓AI能夠理解目標、具備決策力，從單純被使用的工具走向「合作夥伴」。
本次冬令營邀請管理學院院長江岷欽、資管系主任劉育津致詞，為活動揭開序幕。整體課程由資管系助理教授胡碩誠講授，透過系統化的教學安排，讓學員在短時間內建立對人工智慧應用的基本認識，並實際操作多種AI工具，感受資訊科技在學習與實務上的即時支援效果。
課程聚焦於AI指令設計與應用思維，以「從Prompt到Agent－讓AI成為你的全能特助」為主題，內容著重於「對的提問」如何影響AI回應品質，並引導學員透過不同任務情境的拆解，將模糊想法轉化為具體指令。課程中也介紹ChatGPT、Gemini 與 Groq等多種語言模型，讓學員了解不同模型在回應速度、推理方式與應用場景上的差異，進一步培養選擇合適AI工具的判斷能力。
為強化人機協作的實作體驗，課程安排「Vibe Coding極速開發實戰－體驗人機協作的高效率」，不再以一般程式語言為主要操作方式，而是透過圖畫、口語文字作為提示詞輸入、與AI反覆互動，調整指令與修正程式碼，帶領學員從不同角度改變AI模型的思考與運作邏輯。課程使用 Google AI Studio作爲操作平台，讓學員實際體驗「非程式化指令」在AI互動中的應用方式。
結合理論說明與實際操作，世新大學資管系冬令營讓高中生跳脫對AI僅止於聊天或搜尋的既有印象，實際參與人工智慧在資訊管理與程式開發中的多元應用。這也凸顯世新大學在課程規劃與科技教育上以實務導向為核心，更能協助學員提早探索資訊領域的學習方向，增加升學與職涯規劃的把握。
