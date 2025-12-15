AI現泡沫化隱憂？ 國泰金投資長：機會還是不錯

（中央社記者蘇思云台北15日電）外界關注台股是否可能受AI泡沫化影響，國泰金投資長程淑芬今天表示，AI發展過程中，美國科技巨頭變化非常快，但不管最後哪家公司取得成功，實際上都有伺服器、設備等需求，機會還是不錯，但企業若只是沾到邊的AI概念股，後續沒轉成實際訂單，就可能回歸到真實評價面。

國泰金今天下午舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，國泰金投資長程淑芬、國泰台大產學合作計畫主持人何耕宇、協同主持人徐之強皆出席。

媒體關切近期台股頻創高，但是否有AI泡沫化隱憂，程淑芬指出，AI泡沫化可以分2層面討論，第1，在AI發展過程中，美國巨頭發展變化很快，但過程中企業仍有伺服器、工具、設備等需求，不管最後是哪個巨頭取得成功，機會還是不錯。

程淑芬進一步說明，如果企業是沾到邊的AI概念股，後續沒有轉為訂單，等市場過段時間，就會看出優勝劣敗。如果企業本身的營收獲利沒那麼扎實，先前可能受惠為概念股，但後續股價也可能回歸真實評價。

程淑芬強調，投資要賺用功的錢，如今很多亞洲公司都在做AI運用，不管是製造業、金融業或電信業都有AI應用，從AI解讀、訓練人才做AI應用，「AI應該是跨企業間的必考題」。企業隨時間推出一代代的新解決方案，選擇投資標的時，要思考是否足夠穩健，就會比較了解企業後續的優勝劣敗結果。

媒體也關切美國對台灣關稅是否有機會從暫行稅率20%下降到15%，以及後續對產業影響。徐之強表示，如果關稅可以降到15%，對台灣出口美國的商品自然有幫助，但也要進一步思考，台灣企業後續如果投資美國達3000億美元，是否影響未來台廠在台灣投資狀況。

徐之強觀察，以歷史資料來看，對特定國家投資大幅增加，也會帶動對該國出口表現。台灣2020年對中國出口占當年整體出口比例近44%，對美國出口則為14%，但今年台灣對外出口也發生結構性變化，以今年前11月來看，對美國出口占整體出口比例約30%，美國成為台灣第一大出口國，中國跟香港比例則約26%。

徐之強指出，台積電到美國亞利桑那州投資，後續也帶動中間財、設備出口到美國，未來台灣廠商如果在美國投資達3000億美元或4000億美元，短期可能會看到台灣對美出口亮眼，但在美國生產產值並不會納入台灣國內生產毛額（GDP），如果台廠對台灣投資未來因此下降的話，不見得是好事情。（編輯：潘羿菁）1141215