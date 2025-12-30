AI生成假醫師「陳志明醫師」惹議》民眾如何自保？專家教你3招判讀

YouTube上流傳的「陳志明醫師」衛教影片，經查證為AI生成，醫院也表示查無此人。（圖片來源／YT截圖）

近年人工智慧（AI）技術飛速進展，生成式AI在圖像、語音與影片創作上已經達到以假亂真的程度，也衍生出新型態的假訊息與風險。

近日在YouTube平台上引起關注的一個名為「陳志明醫師」的頻道，因發布大量看似專業的醫療衛教影片而吸引2.3萬名追蹤者，但經查證後卻確認該人物根本不存在於醫療界，相關內容更散布許多不實醫療資訊，引發專家與主管機關重視。

網路頻道瘋傳「革命性療法」

這個YouTube頻道自稱由「陳志明醫師」主講，影片多以糖尿病與血糖控制為主題，並提出一些貌似專業的新療法或醫學觀念，其中一支影片的流量更曾高達15萬次觀看。

影片內容甚至宣稱，世界知名醫療機構如台北榮民總醫院與台大醫院發現，糖尿病透過特定細菌「革命性細菌療法」可達到奇蹟性治療效果。然而事實查核與台大及北榮院方皆回應表示，查無「陳志明醫師」，影片為AI生成，內容不屬實。院方也特別提醒民眾，在尋求醫療資訊時必須透過官方管道查詢與就醫，避免受到誤導。

針對影片所提出的糖尿病成因與治療法，糖尿病衛教學會理事長歐弘毅也指出，糖尿病多為第二型糖尿病，主要原因和肥胖基因，導致胰島素阻抗增加有關，當然還有很多原因，包括目前最夯的可以減重的腸泌素分泌不足等都是主因，但說細菌感染則完全沒有根據。

歐弘毅進一步表示，錯誤醫療資訊不只易造成誤解，更可能導致患者延誤正確治療或採取不必要、不安全的方法，這點對於慢性病患者尤其危險。他呼籲民眾遇到類似內容時，應多方比對專業來源，並向專業醫師詢問，而不要單憑一則影片判斷醫療選擇。

AI假醫師內容管理新難題

面對AI生成內容快速產生，衛福部也提出相關關切。

衛福部長石崇良強調，需要釐清此類虛擬人物及幕後操作者的身分是否合法，因依據《醫師法》及《醫療法》，未取得醫師證書者不得使用醫師名義提供醫療建議；違規者可依相關法條處以罰鍰。此外，如果影片內容被視為醫療廣告，也可能違反規範。衛福部正評估是否建立身分揭露機制，要求頻道製作者必須明示是否由合法醫師提供資訊，以保障民眾安全。

資安與AI研究專家也指出，YouTube等社群平台在AI生成內容的管理上面臨新挑戰，由於AI模型能輕易合成類似真人講解的內容，平台過去可能無法即時辨識真假，而這些影片一旦累積大量觀看次數與訂閱人數，就可能給群眾造成錯誤專業印象。

民眾該如何自保？專家給出3大建議

面對AI假醫師影片的氾濫，專家與醫療機構提出以下實用建議，提醒民眾提高健康資訊判讀能力：

1.追求資訊來源的透明性

請確認影片或文章是否引用具名、具醫師資格的專業人士，最好能連結回醫療機構官網或學術資料，避免單憑網路內容就相信療法有效性。

2.不要以偏概全、立即信任聽到的每一種療法

健康與疾病的成因往往複雜，任何突破性療法若沒有公開學術研究與國際認可背書，都應保持質疑態度；糖尿病這類慢性病尤其不宜輕信「一次性治癒」或「革命性療法」等語句。

3.向合法醫療管道諮詢

如需醫療建議或治療，應透過合格醫師面對面諮詢或使用醫療機構的官方掛號與服務，不要用YouTube、社群平台聊天功能作為醫療決策依據。

AI技術正以前所未有的速度改變媒體與內容生產模式，但同時也帶來了誤導風險與倫理挑戰，在數位資訊充斥的時代，專業人士、平台與主管機關需共同努力，防堵錯誤醫療資訊擴散，才能真正保護民眾健康與信任。

