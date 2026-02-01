AI生成偽專家 網路訊息慎防詐騙

人工智慧相當夯，AI生成影像越來越普及，也越來越真假難辨了。雖然說，很多影音社群平台，都有內建機制警告用戶，偏偏還是會有一些陷阱，可以百分之百辨識AI生成的影像，甚至連醫師提供的醫療訊息也，專家建議，可以留意影片當中人物的眨眼頻率、如果眼睛不會，沒有完全閉合，肯定是假的。還有，仔細觀察人物的手部，AI在處理複雜細節的時候，例如手指，常會出現錯誤，可能看到手指關節扭曲、數量不對、邊緣模糊等變形狀況。甚至還包含，看看影片中的光源，跟人的陰影，有沒有符合物理邏輯。

「大家好我是洪瑞澧醫師，今天要來跟大家介紹的是，成為醫生的幾個關鍵步驟。」

大愛電視記者 洪瑞澧：「但其實我是大愛電視的記者，不認識我的人，還可能以為我是專業醫師。」

國立台灣科技大學資管系教授 查士朝：「第一個就是所謂的變臉，或者是說影像生成的技術，第二個來講，因為我們有時候會聽到說，那個人的聲音，其實會 做得不錯或什麼之類的，就是跟那個人講話的聲音是一樣， 那這個叫做 聲音克隆技術。」

「感覺自己又回到年輕時候的視力，看什麼都清清楚楚。」

像這支透過更精密的AI計算生成，影片裡的"醫師"幾乎毫無破綻，從診間、到語調像真的在衛教、嘴型也能對上，讓人很容易當成真的專業建議。但問題就在這裡，當它看起來越真，我們到底該怎麼判斷？民眾｜鄭小姐：「如果是太過於，就是太AI的感覺的話，就直接報警啊。」

民眾 傅小姐：「要得到具體的資訊的話，我覺得我會去找比較可靠，有信用的資料來源，不會去依靠這種AI，或者是短片形式的資訊來源，所以如果看到這類的影片，我覺得就滑走 就不要看。」

國立台灣科技大學資管系教授 查士朝：「你如果是用生成的話 當然他們說，你看眼睛的瞳孔那個地方，是不是對應的東西對不對，可能目前來講 是這個，可能還是有一些破綻，我覺得最好的方式，就是第一個是 找到信任的來源， 第二個來講是 未來來講，可能未來會形成一些規範， 就是說只要是你產生影像的時候， 你可能要加上一些來源的資訊， 那避免竄改的資訊(流出)。」

網路資訊百百種，仿冒專家層出不窮；而詐騙集團也會利用AI變成假的投資專家騙取民眾，一旦誤信，就可能被話術誘導，甚至遭到詐財。內政部刑事局預防科偵查員 陳品卉：「如果民眾遇到類似這種可疑的帳戶，甚至你們已經加了LINE 有聊天，那當你察覺到有可疑的話，其實第一步就是要提醒大家，就是馬上終止跟他對話，因為其實你跟他互動得越多，他就越有可能精準地 就是詐騙到你，然後再來就是 千萬也是，不能把自己的個資傳給他。」

大愛電視記者 洪瑞澧「堅持不懈，你也能成為優秀醫師。」

AI讓看起來很專業變得更容易，不過民眾也應該要把判斷標準從"像不像"拉回"可不可信"；先查來源、做交叉比對，別急著繼續看下去，"查證"，才是最關鍵的那一步。

