AI生成冒名音樂頻傳 串流平台難防詐騙漏洞

英國創作歌手艾蜜莉波特曼（Emily Portman）是當代英國民謠的重要聲音，她今（2025）年7月收到樂迷來函，祝賀發行了新專輯《Orca》，感覺一頭霧水，因為自己已經3年沒發過新專輯。隨後一看她才發現，在包括Spotify跟Apple Music在內多個串流平台上，都有Orca這張專輯，聽過之後發現，雖然標題跟歌曲看起來像她的創作，但都是AI仿冒。

儘管歌聲可以複製到天衣無縫，卻難掩AI歌詞的空洞，可能讓歌迷失望，但這番操作已經為詐騙者賺進播放分潤。誇張的是，第2張冒名專輯《Hi Ocean》也已經循同樣方式上架，迫使波特曼在個人社群網站再三重申，這是詐騙，也為獨立音樂人遭受這種利用感到不平。

艾蜜莉波特曼指出，「這是我一生的心血，也是我的熱情所在，但我不希望別人想從我的努力中賺快錢。」

英國音樂政策與運動經理布朗表示，「透過AI，你可大量生成音樂上傳，雖然賺的錢不多，積少成多也可觀，還有就是線上的機器人農場，可幫你將串流次數灌水，還是有機會賺到不少錢。」

AI音樂生成器技術越來越成熟，一項易普索調查顯示，幾乎所有聽眾都無法分辨AI作品與真實音樂，今年出道即爆紅的樂團The Velvet Sundown，從歌手形象到音樂全是AI生成，引發音樂界對於創作與真實性的激烈討論。

而冒名詐騙事件更是防不勝防。

遠在地球另一端，澳洲音樂人保羅班德，今年初同樣發現他的樂團曲目中，不知被誰新增了4首AI生成的冒名歌曲，而且品質奇差無比，讓他聽得十分痛苦，要求各平台把問題歌曲下架，又花了好大一番功夫，直指串流產業安全認證不足，成為當今世上最簡單的詐騙溫床。

澳洲爵士／放克樂團貝斯手保羅班德說，「網路上做的每件事都需要密碼，雙重驗證或類似的東西，如此一來，這種詐騙就會消失。」

班德提出這個問題後，收到了數百則來自藝人跟樂迷的訊息，整理出多張可疑專輯清單，尤其是針對已故藝術家，更難核實考證的作品，他在連署網站發起加強監管的請願，已經吸引2萬4000人簽署。

而在網路串流誕生之前，有線電視的時代引領全球流行文化的音樂頻道MTV，則走向謝幕。它所屬的派拉蒙天舞影業集團證實，今年底前關閉MTV Music、MTV Hits以及 80、90年代等全球多個音樂頻道，只保留美國本土部分頻道，並轉向數位平台與串流服務。

MTV歐洲前製作人海曼指出，「這真的很可惜，MTV曾是個了不起的品牌。」

MTV在1981年開播，是全球第一個24小時播音樂錄影帶的電視頻道，讓影像成為音樂產業的核心，捧紅無數流行樂巨星。成為音樂與青少年文化標誌，1987年開播的MTV歐洲頻道，更打破語言與國界，凝聚全歐洲的年輕世代，也把歐洲藝人推向國際舞台。

MTV歐洲前製作人海曼說，「你是6000多萬觀眾的一部分，大家同時在收看，而這一切已成過去。」

但隨著串流與社群平台崛起，年輕世代不會再守著電視等待首播，MTV後期轉向綜藝與實境節目、分拆成各地頻道，逐漸流失了音樂靈魂，最終也難逃被數位浪潮吞沒。