AI生成名人代言假投資 新北詐防辦提醒長輩別上當

〔記者吳仁捷／新北報導〕詐騙集團近來打出名人牌，以AI生成幾可亂真的影片代言投資，輕則賣保養品強迫推銷，重則假冒買賣虛擬幣、高投報股票等行騙，新北市警察局詐欺防制辦公室最新統計，去年第4季(10-12月)高齡長者(60歲以上)常見之詐欺樣態中，以「假冒公務機關(假檢警)」及「假投資」為高詐騙類型，騙走上億元血汗錢，呼籲民眾多提醒、關心家中長輩。

新北市警局防詐辦公室表示，高齡詐騙其中以「假冒機關(公務員)」詐騙比例占43.89%，另「假投資」詐騙比例占22.22%，警方的防詐短片，也以最貼近長輩的語氣，提醒長輩們，只要將投資講成穩賺，一定是騙，另外，真正檢警不會電話辦案和要求匯款。

新北刑大幹員分享名人代言「假投資」詐騙個案，指出詐團多透過社群媒體(臉書)、通訊軟體(LINE、IG)進行，透過AI生成的名人影像，讓民眾放下戒心，再由成員扮演理財專家、投資顧問，聲稱內線消息、保證獲利投資機會，讓不少人痛失錢財。

另外，也告知長輩們如何分辨假檢警，真正檢察官、警察不會電話辦案，更不會以保管帳戶、監管資金等內容為由，索取帳戶與要求操作匯款，請民眾一旦接到可疑來電或訊息，請先冷靜把電話掛斷，再撥打165反詐騙專線查證。

新北市刑大大隊長黃國師呼籲，民眾遇到可疑訊息應提高警覺，可透過165反詐騙專線或110報案專線諮詢，並遵守反詐5不原則：「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料、「不信」可疑資訊，以免受騙上當。

