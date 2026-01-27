AI生成圖混淆視聽，「攝影師倒掛101鋼樑拍霍諾德」不是真實影像

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「霍諾德的攝影師倒吊在高空鋼樑上」？

AI生成的虛構影像，攝影師不是以倒吊方式攝影

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日攀登台北101大樓，並現場直播。但網路社群隨即流傳多張AI影像，顯示攝影團隊以倒掛、攀爬等高難度動作拍攝，部分網友誤以為真。



一、網傳圖片出現多個不合理之處：如霍諾德實際上為無繩徒手攀登、且踩踏於大樓建築外觀的凸起結構作為支點；但圖片卻繫著繩索、踩踏在大樓玻璃上。網傳圖片中霍諾德的衣服顏色及止滑粉袋的顏色與樣式，也與現實情況不同。



二、檢視台灣媒體當日的直播畫面，可見近距離拍攝霍諾德的攝影師主要是以繩索吊掛或是於大樓室外平台拍攝，並沒有倒吊於鋼樑上面的狀況。此外，台北101大樓外觀也沒有網傳圖片出現的這種鋼樑。



三、AI生成影像檢測工具《Hive Moderation》、《Sightengine》，結果顯示網傳圖片有極高機率為AI生成影像，非真實照片。



網傳圖片為AI生成影像，因此，為「錯誤」訊息。

背景

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀爬台北101大樓，並由串流平台Netflix直播攻頂畫面。

隨後社群平台流傳3張圖片，聲稱是拍攝霍諾德的攝影師。其中有兩張圖片顯示，拍攝霍諾德的攝影師倒吊在高空鋼樑進行錄影；而有另外一張圖片則顯示，攝影師一手抓著台北101大樓，另一手扛著攝影機進行拍攝。

網傳訊息擷圖

查核

查核點：網傳圖片是真的嗎？

網傳圖片出現的霍諾德衣物顏色、止滑粉袋樣式及手握繩索，都與現實不同

從 Netflix 轉播畫面（1、2、3）可知，霍諾德是在未使用任何纜繩的情況下進行徒手攀登，並依靠建築物外牆的結構與裝飾凸起物作為手腳支撐點。

圖片1及圖片2出現霍諾德都直接站立於玻璃上，且圖片2霍諾德身上還出現繩索，與真實情況明顯不符。進一步比對兩張圖片中的衣服及裝備細節，真實霍諾德當日身著胸口印有白色Logo的紅色T恤，網傳圖片卻出現黑色T恤、或是紅色T恤但胸口Logo為黑色，都可知網傳圖片應非真實照片。圖片2與圖片3還顯示攝影師倒吊在鋼樑上，但台北101大樓並沒有這種鋼樑結構。

圖片1霍諾德都直接站立於玻璃上，沒有支撐點；T恤細節與止滑粉袋也與現實不同 畫面翻攝自／YouTube-Netflix Sport 頻道

圖片2霍諾德都直接站立於玻璃上，沒有支撐點；T恤顏色與錯誤；台北101外牆沒有這種結構 畫面翻攝自／YouTube-Netflix Sport 頻道

圖片3台北101外牆沒有這種結構，真實攝影師攝影師沒有倒吊在鋼樑上 畫面翻攝自／YouTube-Netflix 台灣 頻道

近距離攝影師沒有倒吊於鋼樑上，實際是以高空繩索吊掛或於大樓的平台處進行拍攝

檢視《鏡新聞》（01:31:55、02:21:53），《華視新聞》（44:13、54:23），《TVBS》（40:45、01:38:23，均可見攝影師在一旁拍攝的畫面。另外，也有Threads網友@simon_lee_photographer拍攝到攝影師。

綜合以上畫面，可知近距離拍攝霍諾德的攝影師，主要採兩種方式進行作業：一、透過高空吊掛系統，以繩索固定並拉動攝影師至適當高度拍攝；二、於建築物裡可短暫停留的平台空間中上進行拍攝。沒有出現網傳圖片所稱的「攝影師一手抓握建築物，一手扛起攝影機」的拍攝畫面，台北101外觀也沒有出現網傳圖片中的鋼樑樣式，傳言畫面內容與實際情況明顯不符。

近距離攝影師（橘色圓圈，為查核中心所加）實際是以高空繩索吊掛或於大樓的平台處進行拍攝 畫面翻攝自 ／鏡新聞、華視新聞、TVBS

AI生成影像檢測工具顯示網傳圖片有高機率為AI生成

透過AI生成影像檢測工具《Hive Morderation》、《sightengine》分析，檢測結果均顯示該些片段有高機率為AI生成內容。