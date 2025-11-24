AI生成彰化縣長王惠美賣苦蕎茶！宣稱誇張功效 警方全力追查

彰化縣長王惠美遭AI生成盜用肖像推薦苦蕎茶。 圖：翻攝自臉書

[Newtalk新聞] AI生成氾濫，繼名人投資、AI教父「黃仁勳」送書，彰化縣長王惠美也遭盜用肖像，生成AI影片推薦苦蕎茶，不斷誇大苦蕎茶療效。王惠美正式報警並向Facebook平台提出檢舉並要求移除，請民眾不要受騙上當。

社群平台上出現盜用王惠美肖像推薦苦蕎茶的影片，不僅出現縣長的動態影像還有維妙維肖的旁白聲音，宣稱彰化農會花365天研發的苦蕎茶由縣長「親自監工生產」，能讓失眠者「沉睡到搖不醒」、高血壓患者一喝血壓計就「罷工」、「癌細胞全面撤退」、「體檢報告全部翻盤」​等離譜功效。

廣告 廣告

王惠美在臉書發文澄清「詐騙警訊！請大家務必提高警覺」提醒民眾不要受騙上當，其他任何以縣長名義建立的帳號，都有可能是假帳號，遇到可疑帳號或影片，務必提高警覺。

彰化縣府指出，不肖人士利用AI生成影片，盜用縣長王惠美肖像和聲音，推銷苦蕎茶，甚至還有製作過程，影片相當逼真，企圖誘騙民眾購買。目前縣府已向Facebook檢舉，要求立即移除，並報警追查來源，提醒民眾不要輕信來源不明的廣告。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中西柳橋下今晨火警！消防局半小時內撲滅驚見焦黑男屍

當庭要少年自搧耳光！周靜妮法官曠職300小時 遭彈劾撤職停止任用3年