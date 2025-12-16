AI生成影片瘋傳「銀髮族可領1.2萬補助」 警：為假訊息、已通報下架

近日有民眾發現，影音平台上出現多部由AI生成的影片，宣稱銀髮族可領取最高1.2萬元的「春節補助」，甚至有人因此實際前往公所洽詢。對此，警方強調，相關內容皆為不實訊息，「迄今並無任何中央或地方機關發布相關補助公告」，已通報平台協助下架相關影片及網站。

此類AI製作影片多以「台灣12月隱藏福利曝光」為題，鎖定銀髮族族群，聲稱可領取「2026年春節特別慰問金」或「年度物價聯動補助」，金額高達1萬2000元，並引導民眾透過手機App或臨櫃方式辦理。影片畫面雖可見人物表情略顯不自然，且繁體與簡體字交雜，但仍有不少長者留言稱「感恩政府愛民」，也有人直到前往公所洽詢後才發現並無此項補助。

廣告 廣告

對於可能的詐騙風險，台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯指出，詐騙集團可能以「領補助」為誘因，誘導民眾啟用原本未使用的存摺或帳戶，「是為了人頭帳戶來做一個準備」。他也提醒，這類影片後半段甚至會以溫馨方式提醒防詐，可能讓長輩誤以為資訊來源正規，進一步掉入陷阱。

劉彥伯建議，若發現影片人物表情不自然、出現不合邏輯的停頓、語調缺乏真實情感等情形，應提高警覺。劉彥伯說，也可以透過平台的「下次不要再推薦這樣的頻道」等功能調整演算法，避免持續接觸可疑內容。警方呼籲民眾提高警覺，強調相關春節補助內容皆為不實訊息，已逐步下架影片及相關網站，提醒詐騙手法多元，務必多加查證。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

台北／王孜筠、王秋明 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

台股暴跌拖累匯市！新台幣重貶1.78角 收31.38元

川普簽署行政命令 聯邦政府介入AI監管

迪士尼砸10億美元投資OpenAI 授權200經典角色供Sora創作