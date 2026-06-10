AI生成新聞，NCC要管了？「製播新聞應用AI指引」出爐，新聞台不自律恐挨罰
國家通訊傳播委員會（NCC）10日通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，有鑒於AI生成畫面逐漸被廣泛運用，為避免AI腦補內容，未經審核即在新聞台播放，NCC依據今年初通過《人工智慧基本法》之授權，訂定「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，NCC強調該指引屬「行政指導」，未來將交由各新聞台，與衛星頻道公會進行自律，但若相關新聞內容，已違反新聞事實查證，NCC仍將依據《衛廣法》對AI生成新聞進行裁罰。
AI生成新聞，在全球媒體產業轉趨沒落時刻大行其道，生成式AI強大的影像處理能力，讓很多網友都可以依據政治人物肖像，製作擬真的合成式影像，另外，網路即時新聞為了求快，也逐漸將例行官方或民間統計資料，例如台股盤中報導，交給AI生成，不過，今年4月，《自由時報》發生記者利用AI，憑空杜撰稱國民黨市議員參選人楊智伃，在接受聯訪時嗆民眾黨台北市議員參選人許甫要把「木可法律爭議說清楚」，引發爭議。
為了避免AI生成影像，被電視台過度濫用，NCC 10日通過「廣電媒體製播新聞應用AI指引」，要求新聞台對AI生成內容，落實新聞事實查證。
首先，廣電事業於導入AI技術前，應設立專案小組監督管理並審慎評估。第二，應用AI技術製播新聞節目，應落實人工審核機制，「尤其是引用第三方影音素材或整合各種AI模型所產製之素材時，應善盡事實查證，保持客觀呈現。
第三，廣電事業使用AI 生成內容者，建議保留使用紀錄、審核紀錄及資料，以利後續查驗。第四，發現AI產生錯誤、違規或誤導內容，應立即進行更正及公告；接獲相關申訴案件則應審慎處理，視情形提送自律委員會討論。
NCC內容事務處專門委員陳金霜表示，生成式AI影像，就像過去台灣社會討論過的動畫新聞一樣，都面臨動畫新聞是否符合事實的質疑，如今的AI生成影像，又比動畫更加活靈活現，很多AI影像因為使用了真實世界的場景，例如台北捷運車廂畫面，一旦錯誤訊息在媒體傳播，就可能導致民眾誤信。
為了讓廣電業者，在AI生成影像的使用上有自律的編審管控機制，NCC依據今年初公告施行之《人工智慧基本法》第16條第2項授權規定，對廣電事業使用AI生成影像，訂定相關指引，NCC委員會在通過上述指引之前，已與業界與學者專家，各召開2次諮詢會議。
NCC強調，該指引屬於行政指導。其核心原則包括廣電媒體於製播新聞應以事實為依據，應用AI技術時，應落實法規遵循、保障人權與公平無偏見、建立內容查證機制，以及明顯清楚揭露AI生成內容。
NCC：廣電業者使用AI生成影像須清楚揭露AI生成標示
NCC表示，本指引強調「AI內容查證機制」，呼籲業者應用AI技術製播新聞時，必須落實人工審核機制，另外，廣電業者使用AI生成影像，必須「清楚揭露AI生成標示」，新聞內容若涉及AI生成內容，其揭露標示應明顯可辨識且須「全程標示」。
此外，新聞報導應以真實或實際採訪為原則，尤其針對重大公共事務報導應求審慎周延，例如法庭開庭、公共衛生、重大刑案、災害突發事件及涉及國家安全等議題，如應用AI生成技術，避免高度擬真，宜以動畫、繪畫或素描等方式呈現，以協助視聽眾明確辨識，避免混淆認知。
陳金霜表示，目前部分新聞台，已將AI生成影像新聞的編審流程，訂定於新聞台自律規範，衛星電視公會與中華民國電視學會，也有訂定公協會版本，未來將隨科技演進，不斷精進提修。
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