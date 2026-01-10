AI生成日本異世界輕小說獲得大賞！被抓包後遭撤銷出版、漫畫化資格

日本輕小說與漫畫出版社 AlphaPolis 宣布，取消第 18 屆奇幻小說大賞兼讀者票選獎的作品《不起眼技能「整理」最強！社畜 OL 無意中改革了異世界國家，現在受到了騎士團長和皇帝的溺愛！？》的漫畫化與正式出版資格。

《不起眼技能「整理」（略）》講述主角「佐藤美佳子」工作到過勞死，轉生至異世界後成為 16 歲且家道中落的鄉下貴族，從神明身上獲得名為「完美整理」的技能。



某日她被意外徵召至皇宮，皇帝與騎士團長發現了她的神奇能力可用來整理佔地超大、堆滿雜物的倉庫後，讓她從此獲得重用，甚至被百般寵溺.....。

AlphaPolis 第 18 屆奇幻小說大賞總獎金高達 100 萬日圓，2025 年 8 月開放報名，9 月開始投票，但在 11 月修訂比賽規則，明確排除使用 AI 生成內容的作品。

《不起眼技能「整理」（略）》在平台上累積逾 4.4 萬讚並成功獲得大賞頭銜，原已進入出版與改編漫畫階段，但該作大部分內容被官方判定為生成式 AI 創作，因此遭取消資格。

儘管作品出版與漫畫化資格告吹，該作仍未從 AlphaPolis 平台下架，依舊標示為得獎作品並持續開放閱讀。作者「旅する書斎（☆ほしい）」也表示，並未將此視為損失，而是創作新作的契機，未來仍希望持續嘗試與 AI 合作的創作形式。

另一方面，AlphaPolis 早在去年 9 月便開始使用 AI 協助檢查錯字、用語等問題，顯示官方對 AI 的限制主要針對「內容生成」，而非輔助工具。

