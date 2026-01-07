AI生成漫畫首登頂日本暢銷榜，《路人超能100》編輯：多數讀者不在意

說起生成式 AI，在過去短短 3 年時間飛速發展，尤其是靜態圖的創作部分已經非常完整，創作一部漫畫都沒有任何問題。而最近一部完全由 AI 生成作畫的漫畫作品《妻よ、僕の恋人になってくれませんか？ 》（老婆，你願意成為我的戀人嗎？），在日本最大的電子書平台「コミックシーモア」（Comic C'moA）上，居然於 1 月 5 日獲得青年漫畫類別中銷售冠軍，引起許多網友熱議。

讀者多數並不在意漫畫是否用 AI 生成。（示意圖，圖源：Getty Images）

這部作品是由 mamaya 創作、STUDIO ZOON 出版的漫畫作品，通過 AI 技術完成的全彩漫畫，總共有 4 卷。本文撰寫時 1 月 7 日排名第 3 名。而該 AI 漫畫目前在平台上的評分 3 顆星（滿分 5 顆），負評多數都是不滿劇情發展、對話太長、以為是成人內容（實際上不是）…等。至於 AI 作畫部分，多數人都認為畫風不錯看，僅少部分人點出 AI 感太重，有點恐怖谷的感覺。

而針對大多數人都能接受 AI 漫畫，主要批評點放在劇情和品質上的現象，曾擔任《路人超能100》與《只有神知道的世界》等知名作品的資深漫畫編輯石橋和章發文表示：「心情複雜。但這或許就是時代的趨勢吧……2026 年似乎將成為動盪不安的一年。」

並且石橋和章提到，對於絕大多數的普通讀者而言，他們閱讀漫畫的主要目的是為了娛樂和消遣，只要作品本身有趣，他們其實並不太在意作畫者究竟是人類還是 AI：「關心的好像只有創作者一方吧。這時代終於來了。今年大概會爆發性的增加吧。」