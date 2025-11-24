AI生成王惠美肖像影片賣苦蕎茶 彰縣府籲民眾勿上當

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）臉書上出現以AI生成彰化縣長王惠美肖像、推薦彰化苦蕎茶商品影片，影片中強調苦蕎茶有助降血壓消血脂；縣府今天呼籲民眾不要上當，彰化縣警察局也著手調查，追查影片來源。

彰化縣政府今天發布新聞稿，指在臉書（FACEBOOK）上有人使用王惠美肖像，以AI生成推薦彰化苦蕎茶商品影片，意圖誘騙民眾購買商品，呼籲民眾勿上當受騙；縣府也已向臉書平台提出檢舉，並要求移除，同時報警處理。

中央社記者上臉書查詢，發現張貼影片的帳號只有一篇貼文，且只有3人按讚、3人追蹤，影片內容由王惠美向大家介紹苦蕎茶可幫助高血糖、高血脂及高血壓等3高患者，降低血壓、血糖及消血脂，另有工廠影片，強調苦蕎茶經多年研發而成，且有生產履歷可確認產品來源。

彰化縣警察局則表示，已主動蒐報，內政部警政署刑事警察局已要求下架影片，並持續追查相關涉案事證及犯嫌。（編輯：陳仁華）1141124