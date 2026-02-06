AI生成誘人美景 遊客湧向澳洲不存在的溫泉

這處目的地美得太不真實。紐約郵報報導，一家澳洲旅行社承認，他們使用的人工智慧（AI）意外導致遊客蜂擁前往根本不存在的溫泉。

塔斯馬尼亞旅遊（Tasmania Tours）在部落格撰文介紹了該國最佳溫泉，而韋德伯勒（Weldborough）溫泉名列第四。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，這篇由AI生成的文章描述，該處以寧靜避世著稱，是當地登山團體、養生旅遊組織及任何想體驗塔斯馬尼亞原始溫泉者的首選。

由澳洲旅遊與遊輪（Australian Tours and Cruises）旗下塔斯馬尼亞旅遊所發布的這篇文章，吸引讀者前往塔斯馬尼亞鄉村小鎮韋德伯勒親身體驗溫泉。

當地韋德伯勒旅館主人表示，接到關於不存在景點的詢問電話令她困惑不已。普羅伯特（Kristy Probert）向媒體表示，起初只有零星幾通電話，後來人們開始成群結隊出現；她每天至少接到五通電話，還有兩三名旅客直接到旅館來詢問。

她表示，當地位置偏遠，有此現象實在莫名其妙；兩天前甚至有24名從澳洲本土開車前來的駕駛，他們特地繞道只為探訪溫泉。

這座小鎮沿韋德（Weld）河而建，但根本不見溫泉蹤影；相反地，河水冰冷刺骨，通常只有探勘藍寶石與錫礦者會來此。普羅伯特說，他們都穿著防寒衣，附近小鎮有間三溫暖；或許人們去三溫暖後，會想跳進冰冷的河水裡。

普羅伯特開始向遊客和上門詢問者開玩笑說，若有人能找到這處溫泉，她請喝啤酒。

最後，韋德伯勒旅館在臉書發文宣告謎團已解。1月21日的貼文寫道，今晨與塔斯馬尼亞旅遊網的亨尼西（Scott Hennessy）愉快交談後，確認他並非機器人，而是與妻子莎莉（Sally）共同經營塔州小型旅遊事業的優秀人士。

貼文接著說明，但他們確實犯了個錯誤，在出國旅行期間委託第三方管理網站與廣告業務，因此可以確認的是，「很遺憾，韋德伯勒溫泉並不存在」。

亨尼西向澳洲廣播公司透露，他通常會在內容發布前審核，但當那篇宣傳虛構溫泉的文章發布在部落格時，他正在國外。

他表示，他們的AI完全失控，該公司缺乏足夠人力產出所有內容，因此將部分業務外包；有時AI表現出色，完全符合預期，但有時卻會徹底出包。

所有AI生成貼文已從該網站移除，亨尼西強調，任何考慮透過該公司預訂行程的顧客，皆可相信這是家真實營運的旅行社。他說，他們不是詐騙集團，而是努力為顧客提供服務的夫妻檔；他們合法經營，並雇用銷售人員。

澳洲旅遊與遊輪向有線電視新聞網（CNN）表示，網路仇恨言論與企業聲譽的受損，使他們備受打擊；現在，他們只想繼續生活，並將整件事拋諸腦後。

