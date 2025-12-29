AI生成「陳志明醫師」 台大、北榮澄清查無此人

身穿白袍、自稱「陳志明醫師」的男性，近期在網路頻道發布許多影片，宣稱台北榮總和台大醫院研究發現糖尿病致病元凶，還表示有患者接受創新的革命性細菌療法，可奇蹟式治癒，但兩家醫院皆表示影片內容不實，而且院內並無這位醫師。

台北榮總副院長李偉強回應，「民眾一般信賴這些大醫學中心的醫師有權威性，但問題是這兩家醫院根本沒有這個醫生啊，所以這是一個假的。」

對此，事實查核中心揭開真相，這些影片畫面是由一類多模態、音訊驅動的人物動畫生成模式所產生，是AI影片。

廣告 廣告

衛福部則指出，AI虛擬人物開設頻道已經成為趨勢，要釐清AI虛擬醫師幕後製作者是否具備醫師身分，這是管理AI虛擬品質、保障民眾健康的關鍵，若幕後製作者不是醫師，卻創立虛擬身分並稱為醫師發表醫療相關言論，就可能涉及違反《醫師法》。

衛福部次長林靜儀說明，「他對外是用醫師的身分做社群媒體的影片處理，但是他本身的身分是什麼，我們後面要再去查。」

衛福部強調，非醫師身分不得使用醫師名稱散播醫學知識，將盡速請法規會解釋，釐清《醫師法》是否適用於「虛擬醫師」，也將和數位發展部、YouTube頻道研議討論，是否要求台灣的醫師頻道比照美國作法，在頻道欄揭露合法執業醫師的身分。