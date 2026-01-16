AI產品消費性電子展亮相 健康保健新創百家爭鳴

今年的賭城消費性電子展上，讓民眾大開眼界的除了各種便利生活的發明，醫療科技器材的百家爭鳴，更令外界大感驚豔。像這款AI魔鏡，是用來掃描並分析人臉的細微血流變化。而它的背後，是超過10萬名患者的健康資料大數據。

NuraLogix執行長兼共同創辦人波祖歐利說，「我們讓他們連接心電圖儀器、血壓設備等醫療級儀器，在掃描臉部的同時，取得我們所謂的『真實基準數據』。」

像這樣的AI科技，都宣稱具有見微知著的功效。除了AI魔鏡，2026年的CES上也看到了能偵測阿茲海默症早期徵兆的頭戴裝置，以及透過虹膜掃描、協助辨識癌症的應用程式。而這款來自法國的智慧牙刷，除了用聲波清潔牙齒，還結合了「AI鼻」技術，用氣體感測器分析使用者的呼吸，偵測出糖尿病、肝臟疾病或牙周病等疾病徵兆。

法國智慧牙刷公司執行長柯恩表示，「我們加入了AI鼻，它能取得並分析你的口氣，分析有機分子，事實上是揮發性化合物，透過AI晶片，我們能辨識化學模式，就像疾病的化學指紋一樣。」

同樣是法國新科技，這款「再生艙」結合了30種波頻程式，還有按摩和所謂的「零重力」姿勢，對人體進行神經生理的修復，宣稱可以改善現代人的壓力病，像是過勞、消化與睡眠等。

此外還有專為女性打造的智慧衛生棉，它內建有生育力的測試功能，即使女性正在生理週期，也能隨時掌握自己的生育能力情況。而對乳製品或麩質過敏的人，則可以使用這款號稱「口袋型實驗室」的裝置，分析自己吃的食物是否含有過敏源。

Allergen Alert執行長兼創辦人愛斯提爾指出，「這是一個迷你實驗室，我們把實驗室中所有步驟都微型化，包括萃取、稀釋與檢測。」

另一款來自荷蘭的新科技，是近紅外線燈，它很方便攜帶，可以隨時拿出來照射臉部，促進細胞能量，發明者表示這樣可以提升身心狀態。來自全球的AI創新科技現在正經歷著爆發式成長，使得2026的CES，成了全球最具影響力的創新試驗場。不過醫界也表示，即使AI的成長再多、也永遠不會取代醫師。

美國退休者協會（AARP）執行長喬丹說，「身為醫師，我們不會被取代，但我們會被這些全新的機會所強化，你可能看到我們的一個新創，使用類似全息投影的創新技術，讓我在遠端得以透過全息投影，出現在病人面前。」

美國食品藥物管理局FDA，也在CES期間發布指引，放寬了「低風險」一般健康產品的管制，讓血壓、血糖追蹤穿戴裝置等產品，進入醫療應用。不過FDA也強調，必須提供演算法描述、驗證與輸入資訊，以避免臨床濫用。此外美國也有醫學團體要求補充透明度規範，避免公眾健康風險。而這些百家爭鳴的AI醫療科技，未來是否有機會成為民眾早期健康判斷的可靠依據，仍有待進一步驗證。