AI產業太強！景氣燈號10月會再紅黃燈？全年GDP成長率「坐6望7」機率多大｜今周重磅

台灣2025年前3季經濟成長率數據平均達7%，倘若第4季能繳出7%以上的亮眼成績，即能「坐6望7」。原先，主計總處預測Q4經濟成長率為1.72%，但預料能再上修，只是能否如上季同樣亮眼，仍是未知數。 國發會本周發布10月景氣燈號，9月燈號在AI推波助瀾下，睽違4個月由綠燈轉為紅黃燈，本月能否延續熱潮，值得關注。 1、台灣今年GDP能「坐6望7」？ 本周揭曉。 2、AI太強，景氣燈號再轉紅黃燈 10月續熱？ 3、俄烏戰爭能終結？美國28點和平計畫掀波瀾

今周重磅：台灣經濟成長能衝六？ 本周揭曉



主計總處周五(11/28)召開國民所得評審會議，可望大幅上修全年經濟預測，不僅已穩「保5」，更可望直衝「6字頭」，倘若第4季再繳出出乎預料的成績，甚至有機會衝上7%。

廣告 廣告



今年中，由於對等關稅陰影壟罩，主計總處原先對下半年經濟成長預測相當保守，然而AI伺服器需求超乎預期，我國出口狂飆，今年第3季經濟成長率狂飆，讓主計總處官員也坦言「原本太保守」。



原預測4.45% 主計總處坦言「太保守」



回顧今年8月間，主計總處對於2025年經濟成長率的預測值為4.45%，只是，AI需求遠超預期，讓我國Q3的經濟成長數據突破天際，超乎原先主計總處預測。



原本第3季經濟成長率為2.91％，最終衝上7.64%。主計總處官員也坦言，「如今回頭看當時預測太保守」。



目前2025年前3季經濟成長數據，平均已達7%，倘若第4季也能繳出7%以上的亮眼成績，即有機會「坐6望7」。只是，主計總處原先的預測，第4季經濟成長率僅1.72%，雖預料能再上修，但能否能如第3季一樣突出，仍是未知數。

景氣燈號轉紅黃燈。圖/Shutterstock



今周重磅：景氣燈號轉紅黃燈 這次還能維持動能嗎？



國發會周四(11/27)將發布10月景氣燈號，回顧9月份景氣信號綜合判斷分數一口氣上升4分，燈號睽違4個月由綠轉黃紅燈，顯示景氣轉向熱絡。其中，關鍵依舊在於AI帶動的出口高峰。



為何燈號再轉紅黃燈？ 關鍵在這3項



景氣燈號由9項指標組成，其中，讓9月景氣燈號「綠燈轉紅黃燈」的關鍵，在於「股價指數」、｢製造業銷售量指數｣、「批發零售及餐飲業營業額」。



國發會說明，由於批發、零售及餐飲業營業額變動率，由上月的1.9%增為7%，使該項目燈號由黃藍燈轉呈黃紅燈，一口氣替燈號「加2分」是燈號由綠轉紅黃的關鍵。



內需熱？ AI伺服器帶動批發業興旺



只是，要留意的是，批發、零售及餐飲業營業額數據雖創高，並不代表內需產業興旺。相反地，根據經濟部發布的9月份數據，零售業、餐飲業的營業額，反倒呈現年減。



批發業營業額一枝獨秀，衝上1兆2842億元、年增13.9%，主要因為人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續發酵，推升AI伺服器及相關電子零組件出貨動能。

美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基。圖/Shutterstock



今周重磅：俄烏戰爭能終結？ 美國28點和平計畫掀波瀾



俄烏戰爭會在感恩節前夕結束嗎？戰火綿延超過3年，美國總統川普提出了28點和平計畫，限期烏克蘭在本周四(11/27)回應，烏克蘭總統澤倫斯基也預定本周訪美，親自訪白宮討論計畫內容。



美方提出的28點計畫，包含要求烏克蘭修憲明訂不加入北約、制約烏克蘭的軍事實力如兵力上限、禁止長程武器。此外，計畫也要求烏克蘭放棄東部的主權。



該項計畫起初被視為「親俄」方案，即便美方承諾提供軍事保護，輿論仍將其視為「喪權辱國」，是否會被烏克蘭總統澤倫斯基接受，仍是未知數。



歐、烏各提「修改方案」 川普會見澤倫斯基後，戰火能否停歇？



統整外媒報導，歐洲各國也針對28點方案，提出了修正後的內容。譬如更明確的點出，烏克蘭會獲得健全安全保障。對於要求烏克蘭憲法寫入不入北約的條文，也修訂為「加入需獲北約全體成員國同意」。



至於領土部分，歐洲版本僅要求烏克蘭不以軍事手段，收復被俄羅斯佔領的主權領土，後續再進行領土交換談判。歐盟執委會主席范德賴恩強調，烏克蘭的領土與主權必須獲得尊重。



至於烏克蘭方面，在美國國務卿盧比歐及烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克於瑞士日內瓦會面後。澤倫斯基宣稱，未來28點方案，大砍至19點，部分議題則留待與川普會面後討論。





更多今周刊文章

統一發票9、10月中獎清冊／小七花64元買飲料鮮食、全聯85元鮮奶中千萬！完整獎號、門市地點、雲端發票專屬獎

中鋼股價10年新低，跌到17.X元「股東卻攀高130萬」，為什麼大家還敢買？老牌定存股未來只剩一條生路

回收舊鞋、舊衣舊包包「全家超商咖啡、茶葉蛋免費一整年」！活動日期、參加方法、寄送步驟教學一次看