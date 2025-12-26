AI產業從容接單、非相關「連滾帶爬」！台經院：明年三大因素喜迎開門紅

台經院景氣預測中心主任孫明德。台經院提供



台灣經濟研究院今日（12/26）日發布最新景氣動向調查，三大營業氣候測驗點持續走揚，景氣預測中心主任孫明德表示，廠商逐步擺脫對等關稅的陰霾，同時，AI全面拉抬今年的外銷、出口、投資，只要跟AI相關產業呈現「從從容容」，非AI反而是「匆匆忙忙、連滾帶爬」，明年有三大因素包括美國持續寬鬆、俄烏戰爭結束、中國約束產能等，皆有助於製造業走向開門紅。

台經院公布11月三大營業氣候測驗點，其中，製造業營業氣候測驗點為94.42點、月增2.39點，呈現連續五個月的上揚態勢；而服務業與營建業氣候測驗點分別為91.18點、101.66點，前者月增3.09點，連續兩個月的上揚；後者月增1.12點，呈現連續六個月走升的局面。

孫明德直言，AI就是帶動三大營業氣候測驗點走揚的主因，11月進出口表現依舊強勁，出口年增率提升至55.98%，進口也大幅擴增至44.95%，目前出口成長動能呈現結構性分化，換句話說，只要跟AI相關產業就是「從從容容」，反觀若跟AI沾不上邊的產業，恐怕是「匆匆忙忙、連滾帶爬」。

孫明德說，除了資通訊視聽、電子產業等，有許多過去被視為傳產的業者，近年來只要與AI相關設備、材料有關，就有很好的成長，電機和機械產業就是很好的例子，有業者訂單接到2028年，就連服務業跟營建業也出現定義上的改變，如廠辦、商辦的投資，推升房地產價格保值，反而是手機、筆電的毛利一個比一個低。

孫明德觀察，明年有三大因素可望支撐製造業持續走揚，一是美國寬鬆政策帶動金融市場，只要股市好、消費就會穩定；二是俄烏戰爭一旦結束，歐洲財政資源回歸民眾，對經濟動能有幫助，而烏克蘭的原物料供應，以及俄羅斯原油價格等回歸正軌；三是中國限縮產能，在各國對中國祭出反傾銷之下，如水泥、鋼鐵等原物料價格回升，對傳產將有助益。

另外，營造業氣候測驗點連續六個月上揚，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，營造業對11月和未來半年趨於樂觀，主要受惠公共工程到10月底執行數創下近18年來新高，預估到年底執行率來到95%，加上進入年底趕工朝，公共建設相關預算數增加，特別交通軌道建設、AI相關廠房建置，都會帶動機電整合工程及廠房建築工程，看出營造業對未來趨向樂觀。

至於不動產業，雖因政府在9月上旬在政策有部分調整，如新青安貸款數量增加、賣方價格稍微讓利，以及年底前的購屋旺季，不過，六都買賣移轉棟數呈現年月雙減，前11個月累計衰退26.1%，創下8年來新低，全年將面臨26萬棟保衛戰。央行的態度從硬性總量管制，轉為精準調控，評估最快明年第2季有機會進行有條件的鬆綁，未來半年房市處於低檔盤整階段。

