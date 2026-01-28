AI產業撐盤台灣經濟 鄉林集團賴正鎰：台中房市退燒不降溫

台積電＋人口紅利雙引擎，鄉林集團賴正鎰董事長表示：台中成為房市避風港。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在全球政經局勢動盪之際，台灣憑藉 AI 產業鏈的關鍵地位逆勢突圍。鄉林集團（5531）董事長賴正鎰今（28）日在中部房地產年度記者會指出，台灣受惠於 AI 供應鏈蓬勃發展，出口與股市表現亮眼，預期 2026 年股市獲利資金將轉向具抗通膨特性的房地產市場，其中，具備產業與人口雙引擎的台中市，房市呈現「退燒但不降溫」格局。

賴正鎰指出，美國總統川普強勢主導國際金融與地緣政治秩序，透過對等關稅、介入區域衝突及推動穩定幣政策，促使全球供應鏈加速重組。在能源價格波動與地緣風險升高的背景下，各國均處於高度緊繃狀態。反觀台灣，在輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電領軍的 AI 供應鏈帶動下，出口表現屢創新高，台股站上三萬點，2025 年 GDP 成長率預估達 7.3%，2026 年人均所得可望突破 4 萬美元，超越日本與韓國，科技業所創造的龐大財富，成為支撐台灣房市的重要底氣。

他預估，在多空因素交錯下，2026 年全台房市推案總量將年減約 6%，落在 1.9 兆至 2 兆元之間。雙北因土地稀缺，呈現「量縮、價微揚」格局，房價仍有 2% 至 3% 的支撐；其他都會區則為「價平、量縮」的盤整走勢。開發商因應市場變化，已普遍採取「不購地、少推案、建照展期」三大策略，並預期台中地價仍有約 20% 的修正空間。

根據台中市不動產開發公會統計，台中推案總量自 2021 年的 3,300 億元，2022 年增至 4,502 億元，2023 年達 4,825.3 億元，2024 年更暴增至 5,796.2 億元，年增約 20%。然而，央行於 2024 年 9 月底實施第七波信用管制後，房市迅速降溫，2025 年推案總量降至 4,176.8 億元，年減 27.94%，推案戶數由 3 萬戶縮減至 1.8 萬戶，創近 7 年新低。

他分析，六都家戶數統計資料，新北市因腹地廣大，2025年增加6.9萬戶居冠，但台中市緊追在後，一年內狂增6萬多戶（從110.8萬戶成長至116.8萬戶），遠甩高雄、桃園等城市。且台中家戶購屋比仍維持在3.6%，僅次於桃園的4.1%，高於雙北與台南、高雄。這意味著每100戶台中家庭中，就有3.6戶在2025年進場買房(附表一)，顯見台中房市「退燒但未降溫」。顯示中台灣就業機會與生活環境，對年輕族群與外來人口具有強大的吸引力。

賴正鎰進一步分析，台中具備四大優勢支撐房市體質。第一，交通與核心建設陸續兌現，水湳經貿園區與北屯 14 期在國道一號銜接台 74 線、綠美圖及台中國際會展中心啟用後，已穩居台中房價天花板。第二，百貨與娛樂設施陸續到位，隨漢神洲際購物中心、台中巨蛋，以及烏日高鐵特區「D-ONE 第一大天地」完工，北、南台中補漲動能可期。

第三，台積電中科二期動工與捷運藍線建設，帶動居住需求外溢至海線地區，沙鹿、龍井與梧棲在低基期優勢下，成為首購與長線置產焦點。第四，人口結構轉變，小家庭與單身化趨勢明確，市場主力產品轉向兩房與小三房，成熟市區的危老重建與都更案，將成為未來布局重心。

賴正鎰表示，未來房市將由重劃區遍地開花，轉向成熟市區的危老重建與都市更新。對換屋族而言，生活機能與交通完善的市中心區域，將成為資產保值首選。

台北「鄉林中山賦」、雲林「鄉林雲峰」、北投「鄉林靜岡」三個預售案都近完銷，顯見銷售動能持續、剛需市場仍在，只是成交速度變慢些。萬華與新莊都更預售案2026年Q2及Q3接棒推出，總銷分別是65億元與52億元。新北市塭仔圳也談判了數塊土地約3000坪，台北市中山區新松町新城計畫與大陸成都推案也會看好時機推出，並續推「品牌輸出計畫」及第二個品牌「阿瑪尹」 (Amayi)進軍全球飯店市場，已在北京大興、上海、廣東深圳、佛山、江蘇蘇州與安徽合肥等城市選地，並與好市多COSTCO商場合作(附表二)。

最後，賴正鎰提到元月起新實施「營建剩餘土石方全流向管理」政策，使雙北土方處理費暴漲3至5倍，中南部甚至漲了5至8倍，每個建案成本憑空增加8,000萬至2億元。暴增成本最終恐只能轉嫁給消費者，每坪房價被迫調漲3至5萬元。

他向政府喊話，儘管國土署已提解套方案，但僅是計畫，各縣市政府不一定能跟上中央規畫腳步，目前台中就有189個基地停工中，實在不能再拖延下去，否則將影響開挖中基地的安全，恐怕成為壓垮建商的最後一根稻草。他預計整個「全流向管理」做到完備的話，可能要四至五年，他建議政府應先開放維持原有現狀，整個計畫暫緩半年實施。