AI產業還在3局上半、股價恐已7局下半？宏大陳益盛：股市震盪放大，資金風向轉向不動產，曝3大資產保值指標
AI題材撐起台股強勢行情，但股價波動也讓投資人重新思考資產配置。台灣半導體與AI相關供應鏈帶動景氣升溫，根據行政院主計處統計，今年第一季經濟成長率達13.69%，台股也在AI概念帶動下，6月一度突破4萬6千點。不過，當市場仍期待台股挑戰更高點，盤勢卻屢屢出現大起大落。宏大國際資產總經理陳益盛指出，市場常形容AI產業仍在棒球賽的「3局上半」，但投資人也必須思考，AI相關股價是否已經提前反映未來成長，甚至可能走到「7局下半」。
陳益盛表示，他並非股市專家，也不評論股價高低，但近來股市震盪劇烈，讓不少投資人開始重新檢視手中資產配置。他形容，面對市場大起大落，「昨天漲1000點吃牛排、今天跌1000點吃泡麵」，未必是每位投資人都能承受的節奏。
他認為，從營收、訂單到出貨量觀察，AI產業確實仍有長線成長空間，所謂「產業仍在3局上半」並非沒有道理；但產業發展週期與股價反映程度，並不一定完全同步。陳益盛提醒，投資人不能只因AI產業仍處成長階段，就忽略資本市場可能已提前反映未來預期。
股市震盪下，部分資金開始尋找保值標的
隨著股市忽高忽低，是否該將部分資金轉向不動產，也成為市場討論焦點。陳益盛觀察，確實逐漸有資金轉往保值性較強的不動產，不過目前仍屬初期，交易金額與數量尚未明顯放大。換言之，這並不是資金全面撤離股市，而是在波動擴大後，部分投資人開始把不動產重新納入資產配置選項。
他指出，目前市場上較受青睞的標的，主要集中在近捷運、具穩定收益條件的不動產，以及位於好地段、供給相對稀少的稀有標的。若交易熱度尚未全面升溫，部分買方仍有機會尋找相對實惠、合理的價格。
不過，陳益盛也提醒，不動產並非短線替代品，若要作為長期資產配置，仍應回到標的本身條件評估。他提出三項判斷指標，包括穩定收益、流通性佳與增值潛力，作為投資人鎖住資產價值、評估不動產標的時的參考。
第一指標：穩定收益，工業廠房、商辦與店面各有收益條件
陳益盛指出，不動產投資首先要看標的是否具備穩定收益能力，尤其是市場需求是否明確。若標的已由知名企業或連鎖業者承租，通常較有機會維持穩定租金收益，也能降低空置風險。
以產品類型來看，工業廠房近年受惠產業需求，工業不動產市場相對強勁，租金收益表現也較受關注。根據宏大國際資產觀察，工業廠房毛投報率約可達3%至4%，相較之下，商辦產品穩定性也不差，毛投報率約2.5%至3%；店面投報率則約落在2.4%至2.85%。
陳益盛認為，對希望兼顧短期現金流與長期投報的投資人而言，租金收益是最直接的觀察指標。不過，不同產品類型背後的承租需求、區位條件與產業變化仍不相同，不能只看投報率數字，也要評估未來出租穩定性。
第二指標：流通性佳，捷運500公尺內商辦具轉手彈性
除了收益，不動產投資也必須考慮流通性。陳益盛指出，標的最好具備容易出租、容易轉手的特性，否則即使帳面租金收益不差，一旦空置時間拉長，仍可能增加利息與持有成本壓力。
他表示，市中心捷運站500公尺內、管理維護良好的帷幕商辦，是目前較具流通性的產品之一。這類標的因區位條件明確、需求相對穩定，若供給有限，較能維持一定市場支撐。其次，位於捷運站周邊或黃金地段、能容納不同行業進駐的店面，也較具有承租替代性。
不過，流通性佳不代表短期一定獲利，而是當市場環境轉弱或資金需求出現時，較有機會降低持有風險與退出難度。對長期投資人而言，這項條件往往比短線價格波動更重要。
第三指標：增值潛力，看交通建設、產業聚落與標的稀缺性
至於增值潛力，陳益盛坦言，這是最難評估的一項指標，但仍可從交通建設、區域產業發展與產品獨特性三個方向觀察。若資金條件足夠，土地與工業地通常較具長期增值想像，其次則包括好地段透天厝，以及正在洽談都更的老房子。
他指出，部分投資人會布局重劃區周邊，或產業園區附近的土地，但這類標的往往需要以10年至30年的長期時間來觀察，並不適合期待短線獲利的資金。換言之，增值潛力不是追逐題材，而是建立在區域發展、產業需求與土地稀缺性的長期變化上。
陳益盛也以北士科園區為例，指出約20多年前購買的土地，近年在區段徵收與重新規劃後，土地每坪成交價約落在200萬至280萬元，漲幅達十倍。這反映當交通建設、產業聚落與土地重新規劃等條件同時出現，區域價值可能被市場重新定價；但此類投資也高度仰賴政策進度、時間成本與資金耐受度，並非所有重劃區或產業園區周邊土地都能複製相同漲幅。
資產配置不是股市房市二選一，關鍵是分散波動風險
在AI產業長線趨勢仍受市場看好之際，股價波動卻也同步放大投資人的焦慮。陳益盛的觀點並非看空AI，而是提醒投資人，產業仍在成長，不代表股價沒有提前反映；當市場預期已被快速定價，資產配置就更需要納入風險承受度與現金流穩定性。
對投資人而言，真正的問題並不是股市與房市二選一，而是在高波動環境下，如何重新分配風險。不動產若要成為資產配置中的防震標的，前提仍是標的本身必須同時具備穩定收益、流通性與長期增值潛力。換言之，當AI股價可能已提前反映期待，資金是否需要為下一階段市場震盪預留退路，將成為投資人接下來必須面對的課題。
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