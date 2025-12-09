AI產能一路缺GDP將挑戰6% 台股壓它贏家就是你！

財經中心／余國棟報導

AI持續放量下，台股明年行情仍樂觀，投資人可透過高股息基金，聚焦藍海市場，鎖定技術門檻高、難以取代的優質標的。連日美國降息預期升溫影響，台股連日走高，市場情緒明顯回暖。國發會主委葉俊顯於日前指出，隨著AI成為剛性需求，台灣出口結構已與過往大幅不同，許多企業在AI產業鏈中展現高度不可替代性，挹注AI出口動能，預估今年全台GDP成長率有望突破6%，而日前公布的景氣燈號也續呈黃紅燈，顯示國內景氣穩步成長。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，2024年被視為AI元年，產業迎來爆發性成長。隨著2026年即將邁入AI世代第三年，預期AI零組件市場競爭將從「百花齊放」轉向「短兵相接」，價格將成為能否獲得市場青睞的關鍵。此外，針對市場質疑AI泡沫，他則搖頭直言基本面空虛化、反轉才是泡沫，現階段若逢回檔僅屬評價面修正，預期多頭格局不變。

目前AI供應鏈從上游CoWos乃至下游組裝，仍然處於高度供不應求態勢，梁恩溢說明，尤其高階系統解決方案產能尤為明顯，甚至從近期記憶體缺貨潮也可見一斑。由於AI營運周轉支出以億元計算，且需持續投入大量資金，未來產能將集中於龍頭權值股。因此，國泰台灣高股息基金在投資組合上，將鎖定具長期成長動能的核心標的，以及價格競爭較小的公司，評價面不易被價格及市場份額影響，並積極布局仍處低基期的成長股，捕捉獲利契機。

主動式基金具備靈活調整投資組合的優勢，能協助投資人「去蕪存菁」，梁恩溢補充，掌握市場機會。目前國泰台灣高股息基金產業配置以電子股約占9成，傳產與金融股合計約1成，並由經理人持續關注AI產業趨勢。他指出，AI產業高度依賴企業間競合，形成精細且緊密的分工鏈，各環節皆有多家企業角逐。若某些區塊競爭過度，往往意味進入門檻低、可取代性高，此時基金將適時調整持股，將資金從競爭激烈的產業轉向技術門檻高、難以取代的企業，以強化投資組合的表現。

國泰台灣高股息基金以「高息股、AI動能股、價值股」三大策略為核心，具有不配息級別A、採用月配息機制的配息級別B，以及今年7月掛牌的TISA級別基金，不論是小資族以存第一桶金為目標、或是享退族以定期定額方式為退休經費做準備，幫助不同投資人滿足各式理財需求。

