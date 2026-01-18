AI用戶跳槽潮？Gemini、ChatGPT對決4大問答

（中央社記者吳家豪台北18日電）生成式人工智慧（Generative AI）戰火延燒至2026年，市場格局發生劇烈變動，隨著Google將Gemini深度植入Android系統與Workspace生態系，長期領先的OpenAI ChatGPT面臨前所未有的挑戰。

這場AI雙雄爭霸戰是否已進入黃金交叉點，用戶又為何選擇「跳槽」？中央社整理4大關鍵問答，分析2026年初AI市場最新脈動。

Gemini導入「個人化智慧服務」後，與ChatGPT的差距是否拉大？

兩者的競爭已從「模型參數」轉向「應用落地」。Google憑藉龐大的用戶數據與生態系優勢，在個人化體驗上正迅速縮小與ChatGPT的差距。

過去1年，Gemini透過與Google帳號的深度整合，能直接讀取用戶的郵件、日曆及雲端文件，並在獲得授權後提供「具備環境感知」的建議。例如，Gemini能主動提醒用戶「根據你上週的會議紀錄，今天應該追蹤這份專案報告」，這種無縫銜接的個人化服務，是獨立運行的ChatGPT難以企及。

然而ChatGPT並未坐以待斃，新推出的GPT-5系列加強了「長期記憶」功能，雖然缺乏系統層級的整合，但在處理複雜跨領域任務的連續性上，仍維持極高的精準度。業界分析，雙方差距正從「單純的對話實力」，轉變為「生態系便利性與專業推理深度」的路線之爭。

2026年Gemini與ChatGPT的市占率出現哪些顯著變化？

根據研調機構Similarweb截至2026年1月2日的最新數據，ChatGPT的統治地位正受到強力威脅。ChatGPT雖然仍穩坐市場龍頭，但網頁流量市占率已從1年前的86.7%，大幅修正至64.5%。

Gemini堪稱2025年表現最亮眼的黑馬，市占率從1年前的5.7%，一路攀升至目前的21.5%。

研調機構Sensor Tower的數據顯示，儘管ChatGPT的每週活躍用戶（WAU）仍維持在8億人以上，但成長曲線已趨於平緩。

Gemini市占率大躍進，有什麼優勢與劣勢？

AI模型在技術演進下，已發展出截然不同的特色。Gemini主要優勢在於支援數百萬詞元（Token），能一次解析數十個長影片或整本產品手冊；同時也支援原生多模態，對影像與語音的識別速度極快，並且能與Google地圖、YouTube即時串接。

不過，Gemini為了規避版權與道德爭議，回答常顯得過於保守，影響全面性，而且回答風格比較像「搜尋結果彙整」。部分用戶認為，Gemini在「跨對話記憶」的表現不夠穩定，經常忘記前一天剛討論過的細節。

後有追兵的情況下，ChatGPT還有哪些優勢留住用戶？

ChatGPT的優勢在於創意與邏輯深度，寫作語氣更自然，在程式碼編撰與複雜邏輯謎題的正確率上依然領先。GPT開發者生態系及應用面也相當豐富，擁有超過百萬個第三方開發的客製化機器人。

ChatGPT的劣勢是生態系整合門檻較高，與日常辦公軟體的連動需額外設定，使用摩擦力較大，且高階模型的回應速度偶爾會出現延遲。ChatGPT的回答語調可能讓部分用戶感到疲勞，有點「廢話過多」的感覺，也有企業用戶在觀望ChatGPT對於數據隱私處理的透明度。

值得注意的是，OpenAI日前宣布將開始在ChatGPT免費版中測試廣告，試圖在「維持通用人工智慧（AGI）近用性」與「高昂運算成本」之間取得平衡。

對免費版用戶而言，由於廣告營收抵銷了部分成本，有望獲得更強大的模型推理能力；然而在生成答案的過程中出現置入性廣告或側欄廣告，可能破壞思考連貫性，加速用戶跳槽到其他陣營。對付費用戶來說，純淨無廣告的使用環境或許將成為續訂的重要理由。（編輯：林淑媛、張良知）1150118