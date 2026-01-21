AI用過就回不去了！徐秀蘭：2026是半導體產業的健康年

環球晶週三舉辦媒體茶敘，董事長徐秀蘭接受媒體聯訪。戴嘉芬攝



環球晶董事長徐秀蘭今日（1/21）表示，隨著客戶庫存重回健康水位，加上 AI 應用進入實質爆發期，2026 年將延續並超越2025年的高成長態勢，成為半導體產業的「健康年」。

她認為，2026年半導體最重要的驅動引擎依舊是 AI 及其相關應用。AI 對於文字分析、數字統整及精細解決方案的貢獻，已讓終端用戶形成高度依賴。

「AI 用過以後就回不去了。」徐秀蘭強調，一旦算力需求養成習慣，隨之而來的訓練與分析過程，將導致記憶體及高階晶圓的需求強度持續走高。目前前段晶圓廠的高階製程幾乎處於「滿載」狀態，這也奠定了2026年景氣繁榮的基調。

談及2026年與2025年最大的差異，她指出關鍵在於「庫存結構」。過去一年，儘管終端需求強勁，但客戶多優先消化前幾年囤積的庫存，導致上游矽晶圓供應商感受到的熱度落後於實際市場。

「2026年我們在客戶手上的庫存都顯著降低，大家相對都比較健康一點。」徐秀蘭認為，隨著既有庫存銷罄，2026年客戶需求會顯著增強，這將直接反映在上游供應商的訂單溫感上，成長力道將比2025年更具實質意義。

雖然總體景氣看好，但徐秀蘭也提醒，這波復甦具有高度的「針對性」，並非全面性齊漲。她指出，目前的市場脈動與2019年的超級週期（Supercycle）相似，會由少數關鍵應用先行啟動。

她預測，2026年是「從局部好轉到全面走強」的過程。由於各國政府及一級客戶對在地供應鏈韌性的極度重視，環球晶全球布局的產出將在此刻開始顯現。

「真正就經濟層面的貢獻產出，會在今年開始看到，明年陸續會出來。」 她進一步大膽預言，隨著2027年庫存水位更低、產品認證全面完成，半導體產業屆時的成長規模將會比2026年還要更大。

