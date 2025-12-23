AI用過頭反傷腦？專家揭：恐致「認知萎縮」

國際中心／李筱舲報導



AI技術問世以來，其發展持續快速演進。隨著技術日益成熟，人們對AI的依賴程度也逐漸提高，如何在「善用」與「濫用」之間取得平衡，成為各界討論的焦點。而近日有研究指出，若長期過度仰賴AI，恐對人類的學習與思考能力造成嚴重的負面影響，而造成「認知萎縮」現象。





過度依賴AI好朋友恐致「認知萎縮」！專家呼籲其「負面影響」需迫切地被重視

MIT研究指出，過度使用AI會導致「學習能力下降」，此問題比想像中更需要被討論與重視。（圖／翻攝自臉書粉專《健康世界》）





據BBC報導，美國麻省理工學院（MIT）近期發表了一項研究，指出「使用ChatGPT撰寫論文的人，在進行作業時，其大腦對認知處理的活動明顯較低。」這項研究共招募54名受測者，受測者來自 MIT及附近的大學，他們透過腦電圖（EEG）記錄受測者在使用AI工具時的腦部活動，受測者需下指令請AI撰寫論文摘要、尋找資料來源以及潤飾文章文法。研究人員表示，使用AI撰文的受試者，比未使用AI工具的人，更難引用自己寫過的內容。這項研究顯示，過度使用AI而導致「學習能力下降」的負面影響，其迫切性比想像中還大，大眾需要更加重視和討論。

廣告 廣告

過度依賴AI好朋友恐致「認知萎縮」！專家呼籲其「負面影響」需迫切地被重視

卡內基美隆大學和微軟公司對使用AI工具的白領工作者進行研究，結果顯示長期使用AI工具，將會削弱人們的批判性思考力。（圖／翻攝畫面）

而美國卡內基美隆大學和營運Copilot的微軟公司，也對319名每周至少使用一次AI工具的白領工作者進行研究。結果顯示，當使用者對AI工具的信心越高，他們付出的「批判性思考力」就越少，雖然AI確實能提高工作效率，但長期下來，過度依賴AI會削弱人們解決問題以及獨立思考的能力。一名教授指出，人們在使用AI後，個人的能力與技能反而退步，這就是所謂的「認知萎縮」現象。

過度依賴AI好朋友恐致「認知萎縮」！專家呼籲其「負面影響」需迫切地被重視

OpenAI教育負責人表示，只要適當的了解以及利用AI，它將能成為提升工作效率的好工具。（圖／翻攝財團法人人工智慧科技基金會官網）

對此，OpenAI國際教育負責人對BBC表示，AI最適合扮演的角色是「家教」，而非單純提供答案的工具，只要適當的了解以及利用AI，它確實能成為提升工作效率的好工具。研究學者們也呼籲，人類必須進一步研究與AI的「正確互動方式」，以找出能「提升人類表現，而非傷害思考能力」的使用模式。

原文出處：過度依賴AI好朋友恐致「認知萎縮」！專家呼籲其「負面影響」需迫切地被重視

更多民視新聞報導

北捷攻擊釀4死11傷！醫揭「小橘書」這4頁超受用

越少婦傳統市場「撿菜葉」變美食？台菜販驚：想吃！

老爺爺買咖啡被拒絕！1句「賣完了」背後藏滿善意…

