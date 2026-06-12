AI用過頭？台南酒駕名單驚現「美金擺檳榔攤」挨批 市府認：背景去識別化失察

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[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導

台南市政府近日定期更新酒駕名單，卻遭到民眾黨議員參選人江明宗踢爆，疑似AI生成修圖太誇張，編號27號的照片背景竟出現美金與假硬幣、字體崩壞等失誤，引起廣大討論。台南市政府也對此回應，照片確實依法經過背景去識別化流程，針對此次失察，往後也會更嚴審作業處理方式。

台南市政府因酒駕名單疑似AI痕跡過重，遭人踢爆有失政府公信力，引起輿論。（圖／江明宗臉書）

據江明宗9日的臉書發文表示，發現台南市政府在5月8日公布的酒駕累犯名單中，編號27號疑似AI修圖過甚，背景竟出現諸如招牌文字扭曲相黏、檳榔比例詭異、呈不合理的枝條吊掛狀、商品出現詭異幾何色塊、甚至攤位上擺放美金與假硬幣等等，充滿虛假性的誇張失誤要素。

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江明宗痛批「​科技可以用來提升行政效率，但絕不是拿來惡搞公共資訊、糊弄市民。」認為政府此行有失公信力，質疑這張「AI檳榔攤照」是如何通過層層審查，貼文一出，也引發社群熱烈討論。

網友紛紛留言，表示「連這種東西都可以用AI哦」、「說不定連人都是假的」、「在台灣沒看過檳榔是這樣吊著賣的」，有人緩頰稱其實人物比背景重要，也有人好奇詢問「為什麼需要將背景去識別化？」江明宗則解釋「也許是避免各種背景造成焦點模糊，但帶入假背景就過頭了」

對此，台南市政府交通局裁決中心回應，當事人的照片確實依法經過背景去識別化處理，沒想到卻因失察作業過程，引起外界觀感不佳，強調未來會加強相關資料審查及圖檔處理，保持公布資訊的公正與真實性。



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