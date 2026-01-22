AI用電拉警報 曾文生形容台電處境就像「山本由伸」

台電董事長曾文生出席論壇。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕台電董事長曾文生今(22日)出席論壇專題演講，全球在AI浪潮下，2050年用電從71兆度上修至80兆度，而台灣更因AI、半導體蓬勃發展，用電急遽擴張，台灣在全球燃氣新增機組排行上僅次中國與美國，排名第三；且全球機組、變壓器等設備目前供不應求、價格攀升，台電也思考以燃氣延役、燃煤轉緊備、核能再運轉等3策略掌握既有資源。

曾文生出席論壇並進行演講，他提到，2021年原預估到2050年全球需要71兆度，而受到AI需求，到去年以上修到80兆度。

廣告 廣告

曾文生形容，就像去年世界大賽的道奇隊先發投手山本由伸，當戰局拉長到第18局，先發投手又出現在牛棚熱身，即在很短的時間內，(用電)需求突然增加，山本由伸到底要不要上去，就像台電所有決定都是跟隨環境變化有關，跟這種處境很相似。

曾文生提到，台灣是全球AI的前沿，就像是颱風形成的中心點，因為沒有晶片，就沒有資料中心，他透露，很多公司過去是配電等級，現在沒有普通高壓都不行，用電申請都調整。

談到電力設備供不應求狀況，曾文生透露，燃氣機組在建工程與新增訂單上，台灣排名全世界第三，僅次中國、美國；以台灣來看，2016到2025年有8部燃氣機組，2026到2034年高達18部新增機組。

曾文生提到，目前全球氣渦輪機供不應求，價格也上漲3倍，交期更從2、3年拉長到5到7年。全球變壓器也是吃緊，價格較疫情前上漲80%、交期由40周拉長到120周。

面對AI大量用電，曾文生也再次提出「Power Couple」概念，主張把用電中心與多元電力組合配置在同一區；以台灣來看，Google在彰濱設置資料中心，剛好有大量的光電、風電、天然氣電廠整合調度地點，形成供需匹配的有利模式。

曾文生來提到，用電大戶有自建電源的趨勢，需求方也會開始思考不經電力公司中介，如特斯拉創辦人馬斯克已向韓國斗山訂購五台汽渦輪機，顯示大型用戶可能直接與設備商合作。自主確保供應鏈穩定，這對對台電也是挑戰。

他也提到，面對用電大幅增長，台電也有3大策略確保可用電源，現有燃氣機組延役、燃煤除役轉緊備、核能再運轉等。他解釋，天然氣機組推動「repowering」，透過更新設備以降低空污、提升效率，應對急迫需求；燃煤改為緊備機組，使台電得以在夏季尖峰進行其他機組大修。

外界高度矚目的核能部分，曾文生強調，台電立場中立，「沒有支持、或不支持」，核心工作為自主安全檢查，建立社會信任，讓社會在可靠基礎上決定是否讓核能機組再運轉。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不當工程師了！她靠「副業起步」30歲前成千萬富翁 每天只工作4小時

LTN經濟通》200次斷頭蒸發7.6億 黃立成到底賭什麼？

里程高不等於廢車！「13款二手車」被點名值得購買 TOYOTA這4款上榜

美股收盤》格陵蘭問題有解！道瓊強彈588點 台積電ADR走跌

