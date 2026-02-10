AI用電浪潮襲來！地熱正式接棒AI用電 這家牽手ORMAT布局地熱基載

財經中心／余國棟報導

進能服董事長陳加屏（左）與ORMAT代表Rami Shavit（右）簽署設備採購合約。（圖／進能服）

進能服（6692）宣布與全球地熱能源龍頭ORMAT（紐約證交所代碼：ORA）簽署設備採購合約，主要用於新北市金山區開發台灣首座12.5MW全天候地熱電廠，不僅具備里程碑意義，更被視為因應 AI 用電浪潮的關鍵能源解方。隨著生成式 AI、高效能運算（HPC）與雲端資料中心快速擴張，全球正面臨前所未有的用電壓力。國際研究機構預估，未來數年 AI 資料中心用電量年複合成長率（CAGR）將達雙位數，且高度集中於全年無間斷、零容錯的穩定電力需求。

台灣位處太平洋火環帶，地熱資源潛力豐沛，卻因過往缺乏規模化投資與完整供應鏈，始終停留在示範階段。進能服此次推動12.5MW案場，不僅是台灣第一座10MW級以上地熱電廠，更象徵地熱從潛力資源邁向可被AI與高科技產業採用的實質電力來源，為能源轉型補上關鍵拼圖。

該地熱電廠預計 2027 年 12 月商轉，年發電量達 1 億度，可供應約 3 萬戶家庭用電，發電效益相當於約 70MW 太陽能。然而，相較太陽能與風電受天候影響、需仰賴儲能系統平衡供電，地熱具備 24 小時穩定輸出的「基載電力」特性，特別符合 AI 資料中心、半導體晶圓廠等高密度用電產業的剛性需求，成為再生能源中最貼近傳統電廠特性的綠能選項。

此次合作的核心，在於ORMAT於雙循環發電的全球領先地位。其專利 Ormat Energy Converter（OEC）可有效利用中低溫地熱資源發電，大幅降低開發門檻，提升投資報酬率，是唯一具備從探勘、鑽井、設備製造到電廠建置及營運的垂直整合業者。

建設過程將全面引進國際團隊與管理制度，進能服指出，在加速案場落地的同時，也為台灣培養地熱專業能量。展望未來，當 AI 持續推升用電需求、電網穩定性成為國家競爭力的一環，地熱這類全天候基載綠能，將不再只是環保選項，而是支撐 AI 與高科技產業發展的能源底座。進能服與ORMAT的結盟，正是搶先卡位這波結構性趨勢的關鍵一步。

