AI用電科技巨頭要自己買單 川普新要求電力基建概念股迎利多

【記者呂承哲／台北報導】美國總統川普近日針對AI資料中心用電成本表態，強調科技巨頭必須自行負擔電力與電網升級費用，不得轉嫁給一般家庭，並點名微軟率先配合白宮政策，承擔AI資料中心相關電網擴充投資。市場解讀，此舉等於從政策面授權大型科技公司與公用事業深化合作，加速電網強化與新增供電專案，對美國電力基建產業形成直接利多。

受政策題材帶動，追蹤美國電力基建指數的新光美國電力基建ETF（009805）14日收盤上漲至12.99元，創掛牌以來新高，單日漲幅達2.04%，成交量放大突破2.1萬張，買氣明顯回溫。

新光美國電力基建（009805）ETF經理人劉恆誌指出，近期美國電力基建利多頻傳，包括Meta上週公布AI資料中心核電策略，簽訂多項長期電力採購協議，目標鎖定高達6.6GW的穩定核電供給，主要輸入PJM電網涵蓋的中大西洋與中西部地區。Meta強調採取「自費新增供給」模式，有助提升區域電網韌性，市場解讀為提前鎖定未來10年核電與輸配電需求，直接利多核電營運商與電網工程供應鏈。

此外，微軟亦回應川普政策，表態未來AI資料中心建置將採「社區優先」原則，除自行吸收用電成本外，亦主動承擔電網升級與輸配電擴充資本支出，避免周邊居民電價上漲。同時，微軟也宣布與MISO區域電網合作，運用AI技術優化電力調度與預測，提高電網對高負載資料中心的承載能力，公私合作模式可望加速擴散。

根據美國能源資訊署（EIA）預估，美國2025、2026年總用電量將連續刷新歷史新高。劉恆誌認為，在AI算力需求驅動下，美國電力政策將加速推進，電網升級與供電合作模式成為長期趨勢，有利電力基建類股持續受惠。

以009805為例，截至1月14日止，淨值與市價同步改寫新高，反映市場對「川普AI電力政策＋科技巨頭自費擴電網＋用電需求上修」三重利多的集中反應，後續美國電力產業在AI基建推動下，仍具中長期結構性成長空間。

