AI用電量驚人 電力商機大躍進

【記者柯安聰台北報導】AI巨頭輝達在成為全球首家市值5兆美元的企業，AI需求暴漲趨勢有增無減，帶動電力需求同步大增，玉山投信指出，生成式AI的崛起讓相關需求暴增，同期間的AI電力需求複合成長率更是高達100%，比重由不足3%大增至21%，在在反映電力商機規模龐大。



PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，AI市場規模高速成長，根據高盛預估，資料中心需求由2023年至2026年將成長超過8成，複合成長率高達17.7%，而四大雲端服務供應巨頭持續擴大資本支出，帶動美國資料中心未來的用電量大幅成長，根據估計，其中超過6成用電來自於AI運算，對於電力相關公用事業後續的營運發展將帶來龐大挹注作用，未來成長潛力值得期待。









王翔慧指出，市場估算，全球針對AI基礎建設的資本支出至2029年會高達5.5兆美元，等同於56%的年複合成長率，更讓電力成為兵家必爭之地，能夠快速建設、快速銜接需求的方式將受到市場青睞，多數調查者認為綜合型的能源策略或是天然氣發電，將是AI的最佳能源選項，其次是單獨使用核能、可再生能源搭配儲能。



值得注意的是，目前在公用事業中的獨立發電廠，成為市場資金關注焦點，王翔慧說明，一方面是公用事業擁有低評價面優勢，另一方面是獨立發電廠相較於傳統發電廠更願意採用新技術如智慧電網、AI能源管理等，隨著資料中心的電力需求急遽攀升，獨立發電廠可快速擴增電力設施、且供電更為穩定，深受大型雲端服務供應商喜愛。再者，除了不須依賴政府補貼外，獨立發電廠購電的價格穩定上行，更有利提高利潤空間，讓獨立發電廠營運效率與資本回報率更高。



王翔慧認為，基礎建設產業除了搭上AI浪潮，回顧2022年來，市場經歷升息循環、景氣復甦、關稅戰再到重啟降息循環，全球股市從下修到再創歷史新高，同期間基礎建設指數表現更勝一籌，看好基礎建設產業擁有特許經營權可帶來穩定的現金流，且許多國家也因應AI，相繼推出支持基礎建設的政策和計劃，進而推動產業向上發展。（自立電子報2025/11/6）