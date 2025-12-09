AI畫漫畫 朱政騏創意文宣吸睛
台北市議員黨內初選越來越熱，中山、大同議員參選人朱政騏打破傳統宣傳模式，運用時下最熱門的 AI 人工智慧技術，製作出一系列吸睛的「動漫風」文宣，成為本次選戰中備受矚目的創意亮點。
不同於以往單純的照片合成或制式排版，朱政騏利用 AI 繪圖工具，將嚴肅的拜票行程轉化為生動的四格漫畫。文宣內容精準捕捉了民眾晚間接到民調電話的生活情境，以及候選人在市場握手、街頭揮手的勤奮身影。
透過 AI 運算，朱政騏化身為線條俐落、充滿活力的動漫角色，不僅完美呼應他「朱骨力、行動最有力」的競選口號，更讓「電話民調，唯一支持」的訴求變得直觀且富有趣味。
朱政騏表示，運用 AI 輔助文宣製作，不僅展現了擁抱新科技的創新思維，更能以年輕、活潑的視覺語言與選民溝通。這種結合科技與創意的宣傳手法，成功在社群網路上引發話題，不僅大幅降低了設計成本與時間，更在競爭激烈的初選中殺出一條血路，讓選民在會心一笑的同時，加深了對候選人的印象。
