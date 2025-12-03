AI當你專屬造型師！台灣新創Taelor AI 獲美國 Inc.最佳新創獎

台灣女性創業家鄭雅慈（矽谷阿雅）（左）創辦之新北市公司 Taelor AI獲美國 Inc.最佳新創獎 。（Taelor AI提供）

記者蔡琇惠／新北報導

美國知名商業媒體《Inc.》3日公布年度最佳企業獎（Best in Business Awards）得獎名單，由台灣女性創業家鄭雅慈（矽谷阿雅）創辦之新北市公司 Taelor AI（汰樂）從 2,700 家公司中脫穎而出，榮獲「最佳新創獎」，為極少數獲此殊榮的台灣新創。鄭雅慈致詞時感謝台灣政府與新光紡織等合作夥伴支持，「希望把更多台灣品牌帶向世界，透過 AI 造型師及新興租借模式，幫助美國男性穿得更好、活得更有自信，並推動時尚經濟及永續發展。」

Taelor AI 以 AI 驅動客製化穿搭服務為核心，透過演算法在幾秒鐘內完成需時真人造型師數天的工作，並結合租衣與租後購買模式，鎖定美國不擅長穿搭的上班族及單身男性族群，提供既省時又提升形象的穿搭解決方案。

Taelor AI 的商業模式不僅服務消費端，也協助新光紡織等台灣企業加速從代工走向品牌經營，順利進軍美國市場、庫存變現，快速取得台灣市場 42 倍大的美國市場消費數據與市場回饋，此一創新模式極具跨國市場影響力，曾獲《商業週刊》評選為 「矽谷最受矚目新創」，平台上線僅兩年多已成功與超過 300 間企業合作，涵蓋美國主流品牌、歐洲設計師品牌及包括新光紡織在內十多家台灣品牌，共同推動兼具永續性及循環時尚的產業轉型。

產品體驗方面，Taelor AI 利用 AI 建立會員風格資料庫，理解個人喜好、目標與穿搭情境（如約會、提案或商務會議）以進行服飾推薦；推薦內容再由真人造型師審核回饋，產生可供模型持續訓練的高價值資料，進一步優化 AI 搜尋引擎，形成 「AI + 真人的快速迭代模型」。

鄭雅慈表示，Taelor AI 先前與經濟部中小及新創企業署赴紐約實地考察，經在地化市場分析，決定加大對紐約市場投資規劃。為快速切入市場，Taelor AI 與紐約起家、擁有 230 萬會員之美國最大女裝租賃平台建立導客合作，增進獲客成長及留存率，成為投資人高度關注的亮點策略之一。

汰樂 AI 時尚服務，每月收到「專屬造型包裹」。（Taelor AI提供）

針對未來展望，鄭雅慈表示，台灣過去作為全球紡織科技領先者，雖品質一流，但面臨出海不易的難關，「未來Taelor AI計畫將與更多台灣品牌合作，讓世界看見台灣。」

市場擴展方面，Taelor AI 將於明年初與美國最大投資平台 Wefunder 合作，邀請更多永續及創新領域成員參與公司成長；並與美國女裝租賃平台結盟，共同進軍企業福委及員工禮物卡市場，將「時尚科技與循環經濟」推向全球舞台。