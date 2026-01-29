AI疑慮再起！美股走勢分歧 微軟暴跌近10％、台積電ADR下跌0.8％

美股29日收盤走勢分歧，台積電ADR下跌2.75美元，跌幅為0.80％，收在339.56美元。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 部份科技公司財報表現不佳，市場對AI（人工智慧）泡沫化的疑慮再起，美國股市主要指數29日收盤走勢分歧，其中道瓊工業指數、費城半導體指數上漲，標準普爾500指數及那斯達克指數則是下滑。台積電ADR下跌2.75美元，跌幅為0.80％，收在339.56美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）決議維持利率不變，投資人消化科技巨頭財報與聯準會利率決策，微軟在財報發布後暴跌近10%，不過蘋果29日收紅0.68%，盤後股價彈升超1%。投資人擔憂，即便軟體公司積極導入AI功能，仍可能被免費或低成本的AI工具顛覆。雖然軟體業者持續加大AI投資，但華爾街並不確定這些支出是否能有效轉化為營收。

除了股市波動，地緣政治風險升溫也牽動市場情緒。美國總統川普（Donald Trump）警告伊朗，若未能迅速就核協議達成共識，可能面臨軍事打擊，原油期貨價格續漲，布蘭特原油突破每桶70美元關卡。此外，美國參議院未能通過政府資金法案的程序性表決，若相關立法無法推進，美國聯邦政府關門將於美東時間31日凌晨12點01分正式生效。

美股29日收盤，道瓊工業指數上漲55.96點或0.11%，收在49071.56點。標準普爾500指數下跌9.02點或0.13%，收在6969.01點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下滑172.33點或0.72%，收在23685.12點。費城半導體指數上漲13.65點或0.16%，收在8320.39點。

